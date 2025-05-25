Знайшли о 7 ранку на сходах: у Львові дівчата-підлітки попали в лікарню (фото, відео)

Батьки дівчат отримають адміністративне покарання через дії дочок

Вранці 25 травня у Львові на вулиці Личаківській перехожий помітив двох дівчат в безпорадному стані. Вони без свідомості лежали на сходах магазину однієї із місцевих мереж. Він викликав правоохоронців. Їх довелось госпіталізувати — в обох отруєння алкоголем. В Україні це не перший випадок, коли п'яних неповнолітніх вдень на вулиці знаходять у стані втрати свідомості.

Як повідомили у поліції, дівчата виявились мешканками Львівського району. Їм по 16 років. Наразі медики надали необхідну допомогу та життям підлітків нічого не загрожує. Виявили їх в непритомному стані о 7:50 ранку.

Завдяки небайдужому свідку допомогу надали вчасно

У поліції кажуть — батьків притягнуть до відповідальності за неналежне виконання обов’язків із догляду за дітьми. Нагадаємо, у Львові діє заборона на продаж алкоголю до 12 дня, а підліткам його взагалі не мають продавати за законом.

Раніше подібні випадки фіксували і в інших областях. На Дніпропетровщині у Кам'янському, 10-річний хлопчик випив 4 банки енергетика з алкоголем. Його довелось госпіталізувати в обласний центр для лікування. Дитину врятували. Подібний випадок стався і з більш дорослим юнаком.

"Телеграф" розповідав, що за допомогою алкоголю з отрутою на Чернігівщині труїли пенсіонерів. До цього шахраї втирались у довіру та змушували літніх людей переписати майно.