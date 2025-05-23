Могли зашкодити і собі, і іншим: небезпечні ігри підлітків в Одесі зняли на відео

Обережність — не про них

Останнім часом ризикована поведінка підлітків у містах стає сумною нормою. Так, в Одесі, на вулиці Грушевського, очевидці зафільмували, як група підлітків чіпляється до тролейбуса прямо під час руху, смикаючи контактні роги.

Дане відео розмістили в одному з місцевих пабліків.

Небезпечні "ігри" на лініях живлення викликали шквал емоцій у соцмережах. Коментатори не приховують обурення та тривоги: "Сподіваюся, горя батьки сьогодні не пізнають", — пише один користувач, натякаючи на фатальні наслідки подібних витівок.

Інші з іронією згадують можливе продовження історії: "А потім — допис "збираю на лікування бідному синові, лежить з 80% опіків і переломами ніг"". У цьому вбачають типовий сценарій — необдумана поведінка, а згодом — сльозливі збори коштів. Хтось обурено запитує: "А де батьки цих підлітків?", натякаючи на повну відсутність виховного контролю.

Деякі коментатори звертають увагу на технічний аспект — мовляв, струм не проходить, інакше б уже "шандарахнуло". Проте навіть у цьому — сумнівна втіха. Бо як і пише один із коментаторів: "Одні кеди залишаться!".

Цей випадок ще раз нагадує про небезпеку безвідповідальної поведінки підлітків та важливість нагляду з боку дорослих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 травня на залізничному вокзалі в Бучі неповнолітня дівчина отримала ураження струмом, перебуваючи на даху вагона. Попередньо, вона має термічні опіки 3-4 ступеня і зараз знаходиться у реанімації.