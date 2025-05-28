Стрибки на вагони вже не актуальні? Підлітки в Києві знайшли нову небезпечну розвагу (фото)

Кияни обурені такою поведікою неповнолітніх

Випадки небезпечних розваг серед дітей у столиці почастішали — підлітки все частіше шукають адреналін у ризикованих ситуаціях. Цього разу мешканці Березняків помітили групу неповнолітніх, які прогулювались дахом багатоповерхівки.

Свідки інциденту занепокоєні й закликають відповідальні служби негайно обмежити доступ до таких небезпечних місць. Про це повідомив один із місцевих телеграм-каналів.

На опублікованих фото можемо побачити трьох хлопців, які розважаються на даху щонайменше дев'ятиповерхівки.

Після серії трагедій із зачеперами та випадків падіння підлітків із висоти, нова розвага дітей на дахах викликає занепокоєння в українців. Громадськість закликає батьків провести розʼяснювальні бесіди з дітьми про ризики таких "прогулянок".

Нагадуємо, що небезпечні ігри дітей зафільмували в Одесі. Очевидці зняли на відео, як група підлітків чіпляється до тролейбуса прямо під час руху, смикаючи контактні роги.

Через недитячі розваги на залізничному вокзалі в Бучі сталася трагедія. Неповнолітня дівчина отримала ураження струмом, перебуваючи на даху вагона. На жаль, дівчинка померла у лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у соцмережі з'явилися відео, де двоє екстремалів каталися між вагонами поїзда метро в Києві. Поліцейські зняли молодих хуліганів з потяга на станції "Гідропарк".