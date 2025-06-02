"Росія як півень з відрубаною головою". Авіаексперт оцінив наслідки ударів по авіабазах ворога

Операція СБУ — суттєва руйнація архітектури безпеки Російської Федерації, впевнений він

Масована атака СБУ на авіабази на території Росії 1 червня була результативною — уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації. Серед них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, що є болючим ударом по російській авіації.

Наскільки для росіян є болючою втрата літаків внаслідок удару 1 червня

Як пояснив "Телеграфу" колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський, Росія декларує наявність великої кількості літаків, які є в неї на експлуатації. Проте невідомо, скільки насправді вона має літаків, які можуть виконувати бойові задачі.

— Насправді їх не така велика кількість. Якщо ми кажемо про Ту-95, то їх там до 20 літаків. Якщо ми кажемо про Ту-22М3, то їх теж близько до 20 літаків. Хоча декларує Російська Федерація, що їх близько 50. Ту-160 близько 12 літаків, які насправді спроможні виконувати бойові задачі. Якщо ми рахуємо за цією кількістю, то насправді це суттєва втрата, — зазначив він.

За словами Храпчинського вплив на хід війни мають не ситуативні зміни на лінії бойового зіткнення, а стратегічні рішення, що позбавляють ворога потенціалу. Знищення стратегічної авіації РФ є саме таким.

Чи є у росіян ресурси для відновлення літаків

Експерт пояснив, що літаки Ту-95МС, які пошкоджені 1 червня, Росія може ремонтувати у Таганрозі. Там є база для їх ремонту, але це місто неодноразово потрапляло під атаку. Росіяни передислокували свої літаки далі від аеродромів, по яких раніше била Україна.

— Тому, в принципі, якщо ми кажемо про можливості ремонту або відновлення цих літаків, то з урахуванням кількості цих законсервованих літаків, можна сказати, що вони можуть ремонтуватися … Зрозуміло, що там є законсервовані. Тобто, вони будуть намагатися, — сказав Храпчинський.

Однак у РФ, літаки ремонтують старими компонентами. Їх знімають з літаків, вироблених ще за часів Радянського Союзу.

— Ми розуміємо глибоку втрату стратегічної авіації після такого удару, — констатував експерт.

Чи будуть росіяни міняти доктрину повітряної війни проти України

Храпчинський зазначив, що останнім часом РФ суттєво скоротила кількість ударів по території України стратегічною авіацією. Вона перейшла на більш значне використання безпілотників та балістикою.

— Але при цьому вона розуміла, що у них є ресурс для того, щоб виконувати удари, наприклад, по Європі або по Британії або по Сполучених Штатах, — каже він.

Зараз Росії буде складно змінити свою авіаційну складову. Вони не створили крилаті ракети малої дальності, які б працювали на глибину 500 км з тактичної авіації, і втратили можливість бити ракетами, котрі літають на 2000-3000 км зі стратегічної авіації.

Чи стане менше повітряних ударів по Україні

— Тому тут у них відбувається хаос, стратегічна складова на нанесення ударів по території України або будь-якої іншої держави суттєво втрачена. Повітряних ударів менше не стане, тому що Росія буде, як той півень з відрубаною головою, все одно нестися вперед, — впевнений Храпчинський.

Водночас атака 1 червня — це не просто удар вглиб території Росії. Це — суттєва руйнація архітектури безпеки Російської Федерації, підсумував заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби.

Як повідомляв "Телеграф", Джон Е. Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні вважає, що атаки СБУ на аеродроми РФ можуть зіграти на користь президента США Дональда Трампа.