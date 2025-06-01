Під носом Бортникова: Зеленський поділився блискучими деталями атаки СБУ на РФ

7 млрд доларів США — орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога

Володимир Зеленський поділився деталями спецоперації СБУ у Росії 1 червня. Він повідомив, що внаслідок цього, уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні. Зеленський розповів й інші деталі, найцікавіше за його словами, "офіс" операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

"Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування", — сказав він у зверненні.

Додамо, що за даними Служби безпеки України, 7 млрд доларів США — орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації "Павутина".

Що відомо про операцію СБУ

Нагадаємо, джерела "Телеграфу" в спецслужбах повідомили, що вдень 1 червня СБУ відпрацювала одразу по чотирьох військових аеродромах Росії. Причому об'єкти розташовані в глибокому тилу — до них сотні кілометрів від кордону України.

Під удари потрапили аеродроми: "Біла" (Іркутська область), "Оленя" (Мурманська область), "Дягілєво" (Рязань, Рязанська область) та "Іваново" (Іванівська область).

За останньою інформацією, поки що відомо про ураження щонайменше 41 літака типів Ту-95 і Ту-22М3, а також А-50.

Детальніше про операцію "Павутина", наслідки атаки по кожному аеродрому — читайте в матеріалі "Телеграфу".