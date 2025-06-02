"Россия как петух с отрубленной головой". Авиаэксперт оценил последствия ударов по авиабазам врага

Операция СБУ — существенное разрушение архитектуры безопасности Российской Федерации, уверен он

Массированная атака СБУ на авиабазы на территории России 1 июня была результативной — поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации. Среди них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, что является болезненным ударом по российской авиации.

Насколько для россиян болезненна потеря самолетов вследствие удара 1 июня

Как пояснил "Телеграфу" бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, Россия декларирует наличие большого количества самолетов, что есть у нее на эксплуатации. Однако неизвестно, сколько на самом деле у нее самолетов, которые могут выполнять боевые задачи.

— На самом деле их не такое большое количество. Если мы говорим о Ту-95, то их там до 20 самолетов. Если мы говорим о Ту-22М3, то их тоже около до 20 самолетов. Хотя декларирует Российская Федерация, что их около 50. Ту-160 около 12 самолетов, Ту-160 около 12 самолетов, которые действительно способны выполнять боевые задачи. Если мы считаем это количество, то на самом деле это существенная потеря, — отметил он.

По словам Храпчинского, влияние на ход войны оказывают не ситуативные изменения на линии боевого столкновения, а стратегические решения, лишающие врага потенциала. Уничтожение стратегической авиации РФ именно таково.

Есть ли у россиян ресурсы для восстановления самолетов

Эксперт пояснил, что самолеты Ту-95МС, которые были повреждены 1 июня, Россия может ремонтировать в Таганроге. Там база для их ремонта, но этот город неоднократно попадал под атаку. Россияне передислоцировали свои самолеты дальше аэродромов, по которым раньше била Украина.

— Поэтому, в принципе, если мы говорим о возможности ремонта или восстановления этих самолетов, то с учетом количества этих законсервированных самолетов, можно сказать, что они могут ремонтироваться… Понятно, что там законсервированы. То есть, они будут пытаться, — сказал Храпчинский.

Однако в РФ самолеты ремонтируют старыми компонентами. Их снимают с самолетов, которые были произведены еще во времена Советского Союза.

— Мы понимаем глубокую потерю стратегической авиации после такого удара, — констатировал эксперт.

Будут ли россияне менять доктрину воздушной войны против Украины

Храпчинский отметил, что в последнее время РФ существенно сократила количество ударов по территории Украины по стратегической авиации. Она перешла на более значительное использование беспилотников и баллистики.

— Но при этом она понимала, что у них есть ресурс для того, чтобы наносить удары, например, по Европе или по Британии или по Соединенным Штатам, — говорит он.

Сейчас России будет сложно изменить свою авиационную составляющую. Они не создали крылатые ракеты малой дальности, которые работали бы на глубину 500 км из тактической авиации, и потеряли возможность бить ракетами, летающими на 2000-3000 км со стратегической авиации.

Станет ли меньше воздушных ударов по Украине

— Поэтому здесь у них происходит хаос, стратегическая составляющая на нанесение ударов по территории Украины или любого другого государства существенно потеряна. Воздушных ударов меньше не станет, потому что Россия будет, как петух с отрубленной головой, все равно нестись вперед, — уверен Храпчинский.

В то же время атака 1 июня – это не просто удар вглубь территории России. Это — существенное разрушение архитектуры безопасности Российской Федерации, подытожил заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал "Телеграф", Джон Э. Гербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине считает, что атаки СБУ на аэродромы РФ могут сыграть в пользу президента США Дональда Трампа.