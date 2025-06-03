Архангел Михаїл з прапором ЛГБТ з’явився на аватарці КМДА. Реакція мережі та адміністрації (фото)

Хотіли підтримати ЛГБТ, а нарвались на скандал

Київська міська державна адміністрація (КМДА) викликала хвилю невдоволення в українців через свою нову аватарку. На зображенні архангел Михаїл постав на тлі веселкового прапора ЛГБТ.

Однак вже за кілька годин КМДА видалила це зображення. Тепер архангел Михаїл зображений на синьому фоні, а заставка сторінки — квітучі каштани.

Перше головне фото з кольорами ЛГБТ було створено на підтримку загальносуспільної просвітницької кампанії в межах Місяця гордості. Це зображення пізніше змінили та прибрали з допису КМДА. Однак друга аватарка мала замість прапора ЛГБТ коло зі схожими кольорами. Її теж замінили.

"У червні Київ долучається до загальносуспільної просвітницької кампанії в межах Місяця гордості. Це черговий крок на підтримку політики рівності, толерантності та безбар’єрності, яку послідовно реалізує столиця. Відповідну ініціативу ГО Insight LGBTQ NGO 28 травня підтримала більшістю голосів Рада безбар’єрності при Київському міському голові", — йдеться у повідомленні КМДА.

Додамо, що наразі на аватарці КМДА архангел Михаїл зображений на синьому фоні, а заставка самої сторінки — квітучі каштани.

Зауважимо, що Місяцем гордості (Pride Month) називають період з 1 по 20 червня, коли ЛГБТ-спільноти всього світу збираються разом і відзначають свободу і гордість бути тими, хто вони є.

КМДА вирішила доєднатись до цього і висловити свою толерантність, однак користувачі цього не зрозуміли. Ймовірніше людей обурило те, що біблійна персона архангел Михаїл зображений на тлі прапора ЛГБТ. Але деяких користувачів більше обурив той факт, що аватарка з ЛГБТ кольорами протрималась менше доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 14 червня у США відбудеться масштабний військовий парад на честь 250-річчя армії, а в Києві цього ж дня заплановано "Марш рівності" від ЛГБТ-спільноти. Збіг дат викликав дискусії, адже символіка обох подій дуже різна.