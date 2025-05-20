Готується до виборів? Чому Рада блокує ухвалення закону про ЛГБТ-партнерство

У гонитві за рейтингами нардепи не чують суспільства, вважають у гей-спільноті

У Верховній Раді більш як на два роки завис законопроект 9103 про партнерства. Як виявилося, на те є низка причин політичного і морального штибу.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома ЛГБТ-активістка, правозахисниця, голова організації "Інстайт", жінка року за версією журналу "TIME" Олена Шевченко. Вона розповіла, чому нардепи не квапляться ухвалювати наболілий для секс-меншин законопроєкт.

Більше читайте у публікації: "Думаєте, серед депутатів немає геїв? — ЛГБТ-активістка про гомофобію в ЗСУ, мобілізацію жінок і традиційні цінності".

— Коли в особистій розмові говориш з депутатами, представниками, представницями різних фракцій і політичних сил, вони завжди кажуть: "Я особисто нічого проти не маю. Але у нас така політика партії. Ми хочемо отримати голоси виборців на наступних виборах. Ми вважаємо, що це буде негативно впливати на наші рейтинги", — цитує слова політиків активістка.

На її думку, це свідчить про відірваність депутатів, політичних сил від суспільства.

—- Суспільство вже інше, воно змінилось. А ми досі бачимо тих людей, які мігрують з однієї партії в іншу і намагаються жити уявленнями про Україну 15-20 років тому. Їм би піти і спитати людей, а що саме люди хочуть? За що вони виходили на Майдан? Чи вони хочуть жити в Євросоюзі? Чи вони хочуть, аби була повнота прав? А якщо ми хочемо, аби кожна людина була захищена, винятків бути не може. Якщо якісь групи людей не будуть мати базових прав, тоді наступними можете бути ви, — підсумувала Олена Шевченко.

Нагадаємо, раніше вона назвала "Телеграфу" три проблеми ЛГБТ в Україні.