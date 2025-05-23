У Києві пройде "Марш рівності" на підтримку ЛГБТІК+ спільноти: організатори назвали дату

Місце проведення Маршу наразі невідоме

У червні 2025 року в Києві пройде щорічна подія для ЛГБТІК+ спільноти — КиївПрайд. Цього року заходи відбудуться під гаслом "Єдність у різноманітті", що є офіційним девізом Європейського Союзу.

Про це повідомили організатори. Програма складатиметься з двох основних подій.

7 червня відбудеться благодійний фестиваль КиївПрайд Парк у культурному просторі КИТ на території ВДНГ. У межах заходу плануються лекторії, майстер-класи, виставки, ярмарок українських брендів, зона живої музики та інші активності. Вхід — вільний, за попередньою реєстрацією.

14 червня заплановано Марш КиївПрайд — правозахисну акцію, яка є центральною частиною щорічного прайд-тижня. Через міркування безпеки місце проведення Маршу наразі не розголошується.

"Цьогоріч ми знову виходимо в серце столиці, щоби заявити: ми тут, ми поруч, ми воюємо, волонтеримо, працюємо, кохаємо – і маємо право бути захищеними та рівними", — повідомили організатори.

Організатори повідомляють, що у 2024 році участь у Марші взяли близько 500 осіб, і цього року очікується більша кількість учасників. Також у 2025 році впроваджено дві окремі форми реєстрації — для громадян України та для іноземних гостей.

Українці обурилася такою новиною. За їхніми словами, що Марш не на часі, адже в країні війна.

Інші користувачі мережі підтримали таку ініціативу, наголошуючи, що всі мають права.

Нагадуємо, торік у Києві сотні людей вийшли на мітинг проти "Маршу Рівності". Тоді біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися військові, активісти та ветерани російсько-української війни. Люди вимагали від київської влади скасувати марш на підтримку ЛГБТІК+.