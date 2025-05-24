У США — військовий парад, у Києві — ЛГБТ-прайд: у мережі звернули увагу на цікаву дату

Наразі залишається відкритим питання, чому саме ця дата обрана для маршу в Україні

14 червня у США відбудеться масштабний військовий парад на честь 250-річчя армії, а в Києві цього ж дня заплановано "Марш рівності" від ЛГБТ-спільноти. Збіг дат викликав дискусії, адже символіка обох подій дуже різна.

На це звернув увагу український політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він зазначив, що США демонструватимуть світові свою військову силу та рішучість захищати інтереси держави, тоді як в Україні акцент буде зроблено на захист прав людини та боротьбу за рівність.

На думку експерта, обидві події є логічними з точки зору національних цінностей та законів кожної з країн, проте символічне співпадіння дат викликає певні роздуми.

"(Сполучені Штати — ред.) Готові боротися, щоб вороги боялися. Ну що, покажемо… Навіть не знаю, що й сказати одразу. Але нехай і вороги бояться нас, про всяк випадок…", — додав експерт.

Поки що залишається відкритим питання, чому саме ця дата обрана організаторами українського маршу. Чи це випадковість, чи символічний жест — наразі невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вашингтоні готуються до масштабного військового параду з нагоди 250-річчя Армії США та дня народження Дональда Трампа. Очікується, що вулицями столиці проїдуть 25 танків M1 Abrams та інша бронетехніка.