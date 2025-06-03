Архангел Михаил с флагом ЛГБТ появился на аватарке КГГА. Реакция сети и администрации (фото)

Хотели поддержать ЛГБТ, а нарвались на скандал

Киевская городская государственная администрация (КГГА) вызвала волну недовольства у украинцев из-за своей новой аватарки. На изображении архангел Михаил появился на фоне радужного флага ЛГБТ.

Однако уже через несколько часов КГГА удалила это изображение. Теперь архангел Михаил изображён на синем фоне, а заставка страницы — цветущие каштаны.

Первое главное фото с цветами ЛГБТ было создано для поддержки общественной просветительской кампании в пределах Месяца гордости. Это изображение позже изменили и убрали из сообщения КГГА. Однако вторая аватарка имела вместо флага ЛГБТ круг с похожими цветами. Ее тоже заменили.

"В июне Киев присоединяется к общеобщественной просветительской кампании в рамках Месяца гордости. Это очередной шаг в поддержку политики равенства, толерантности и безбарьерности, которую последовательно реализует столица. Соответствующую инициативу ГО Insight LGBTQ NGO 28 мая поддержал большинством голосов Совет безбарьерности при Киевском городском голове", — говорится в сообщении КГГА.

Добавим, что на аватарке КГГА архангел Михаил изображен на синем фоне, а заставка самой страницы — цветущие каштаны.

Заметим, что Месяцем гордости (Pride Month) называют период с 1 по 30 июня, когда ЛГБТ-сообщества всего мира собираются вместе и отмечают свободу и гордость быть теми, кто они есть.

КГГА решила присоединиться к этому и выразить свою толерантность, однако пользователи этого не поняли. Вероятнее всего людей возмутило то, что библейская персона архангел Михаил изображен на фоне флага ЛГБТ. Но некоторых пользователей больше возмутил тот факт, что аватарка с ЛГБТ цветами продержалась меньше суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 14 июня в США состоится масштабный военный парад в честь 250-летия армии, а в Киеве в этот же день запланирован "Марш равенства" от ЛГБТ-сообщества. Совпадение дат вызвало дискуссии, ведь символика обоих событий очень разная.