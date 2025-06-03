Був одним із перших електричних у Європі: як виглядав синій трамвай у 1892 році і як зараз

Він з'єднував Царську (нині Європейську) площу та Александровську (нині Контрактову)

До повернення готують історичний синій трамвай, який був випущений у 1892 році. До кінця 2025 року він курсуватиме вулицями Києва. Він став першим електричним трамваєм у Російській імперії та одним із перших у Європі. Тоді він став основним видом транспорту у столиці, яким пересувалися більшість людей.

Зараз його реставрують у Дарницькому метро і з перервою у 10 років він повернеться на вулиці столиці. "Телеграф" вирішив пригадати історію синього трамвая.

Перший електричний трамвай запустили в Києві у 1892 році. Лінія з'єднувала Царську (Європейську) площу та Александровську (Контрактову). Тоді квиток коштував 5 копійок. Такий маршрут був обраний через круті підйоми, які не міг долати кінний транспорт.

Трамвайна колія пролягала від сучасної Європейської площі вгору вулицею Грушевського на Печерськ до 1962 року. Трамвай також їхав бульваром Шевченка, вулицею Хмельницького, Прорізною та Круглоуніверситетською. Також цей транспорт йшов Київською Швейцарією. Це була Лук’янівсько-Кирилівська лінія. Вона пролягала через Реп’яхів Яр і існувала до 1918 року.

Вагони були тоді дерев’яними і були обладнані електродвигунами фірми "Siemens & Halske". Швидкість трамвая сягала 12 км/год і це було значно швидше, ніж кінні вагони.

Зараз історичний синій трамвай відновлюють. Він буде новим стилізованим вагоном М2-М "1892". Зберегли його для того, щоб не забувати про історію та розвиток електричного міського транспорту. Відреставрований трамвай планують використовувати для екскурсій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав перший трамвай Києва. Наприкінці ХІХ століття вулицями Києва почав курсувати кінний трамвай.