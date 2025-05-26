Який вигляд мав перший трамвай Києва: історія "конки" (фото)

Поїздка з Подолу до центра займала приблизно 30 хвилин

Наприкінці ХІХ століття вулицями Києва почав курсувати кінний трамвай, або "конка". Це був перший регулярний громадський транспорт у місті, який став справжньою революцією для мешканців.

"Телеграф" розповідає про історію кінного трамвая у столиці. Він з’явився у Києві в 1891 році — саме тоді було відкрито першу лінію.

Вагони тягнули один або два коні, залежно від маршруту та кількості пасажирів. Усередині салон виглядав досить просто: лави вздовж стін, відкрита кабіна водія й обов’язковий кондуктор. Вагон мав дерев’яну конструкцію, відкриті вікна та невелику платформу для входу.

У вагони вміщувалося до 20 пасажирів. Кінь міг тягнути вагон лише кілька годин на день, тож у трамвайних парках працювали десятки тварин.

Маршрути пролягали головними вулицями — від Подолу до центру та далі на околиці. Рейки прокладали прямо по бруківці.

На фото з архівів можна побачити, який вигляд мали трамваї.

Кінний трамвай. Фото архівні

Історія кінного трамвая тривала недовго: вже у 1892 році в Києві почали запускати перші електричні трамваї, і столиця стала першим містом у Російській імперії, де з'явився електротрамвай. Проте певний час конки ще працювали паралельно з електротранспортом, поки не були повністю витіснені.

Цікаво знати: один із перших маршрутів кінного трамвая проходив від Контрактової площі до Хрещатика, а сама поїздка тривала приблизно 30 хвилин — залежно від кількості пасажирів та настрою коней.

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд мали легендарні місця Києва сто років тому й зараз. Унікальні фото вас здивують.