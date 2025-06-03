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Был одним из первых электрических в Европе: как выглядел синий трамвай в 1892 году и как сейчас

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Первый электрический трамвай в Киеве Новость обновлена 03 июня 2025, 14:37
Первый электрический трамвай в Киеве. Фото Колаж Телеграфу

Он соединял Царскую (ныне Европейскую) площадь и Александровскую (ныне Контрактовую)

К возвращению готовят исторический синий трамвай, выпущенный в 1892 году. До конца 2025 года он будет курсировать по улицам Киева. Он стал первым электрическим трамваем в Российской империи и одним из первых в Европе. Тогда он стал основным видом транспорта в столице, по которому передвигалось большинство людей.

Сейчас он реставрируется в Дарницком депо и с перерывом в 10 лет он вернется на улицы столицы. "Телеграф" решил вспомнить историю синего трамвая.

Первый электрический трамвай был запущен в Киеве в 1892 году. Линия соединяла Царскую (Европейскую) площадь и Александровскую (Контрактовую). Тогда билет стоил 5 копеек. Такой маршрут был выбран из-за крутых подъемов, которые не мог преодолевать конный транспорт.

Первый электрический трамвай в Киеве.

Трамвайный путь пролегал от современной Европейской площади вверх по улице Грушевского на Печерск до 1962 года. Трамвай также ехал по бульвару Шевченко, по улице Хмельницкого, Прорезной и Круглоуниверситетской. Также этот транспорт шел по Киевской Швейцарии. Это была Лукьяновско-Кирилловская линия. Она пролегала через Репей Яр и существовала до 1918 года.

Первый электрический трамвай в Киеве.

Вагоны были тогда деревянными и были оборудованы электродвигателями фирмы Siemens & Halske. Скорость трамвая достигала 12 км/ч и была быстрее, чем конные вагоны.

Первый электрический трамвай в Киеве.

Сейчас исторический синий трамвай восстанавливают. Он будет новым стилизованным вагоном М2-М "1892". Сохранили его для того, чтобы не забывать историю и развитие электрического городского транспорта. Отреставрированный трамвай планируют использовать для экскурсий.

Первый электрический трамвай 1892 Киев
Первый электрический трамвай 1892 Киев

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел первый трамвай Киева. В конце XIX века по улицам Киева начал курсировать конный трамвай.

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