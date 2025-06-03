Был одним из первых электрических в Европе: как выглядел синий трамвай в 1892 году и как сейчас

Он соединял Царскую (ныне Европейскую) площадь и Александровскую (ныне Контрактовую)

К возвращению готовят исторический синий трамвай, выпущенный в 1892 году. До конца 2025 года он будет курсировать по улицам Киева. Он стал первым электрическим трамваем в Российской империи и одним из первых в Европе. Тогда он стал основным видом транспорта в столице, по которому передвигалось большинство людей.

Сейчас он реставрируется в Дарницком депо и с перерывом в 10 лет он вернется на улицы столицы. "Телеграф" решил вспомнить историю синего трамвая.

Первый электрический трамвай был запущен в Киеве в 1892 году. Линия соединяла Царскую (Европейскую) площадь и Александровскую (Контрактовую). Тогда билет стоил 5 копеек. Такой маршрут был выбран из-за крутых подъемов, которые не мог преодолевать конный транспорт.

Трамвайный путь пролегал от современной Европейской площади вверх по улице Грушевского на Печерск до 1962 года. Трамвай также ехал по бульвару Шевченко, по улице Хмельницкого, Прорезной и Круглоуниверситетской. Также этот транспорт шел по Киевской Швейцарии. Это была Лукьяновско-Кирилловская линия. Она пролегала через Репей Яр и существовала до 1918 года.

Вагоны были тогда деревянными и были оборудованы электродвигателями фирмы Siemens & Halske. Скорость трамвая достигала 12 км/ч и была быстрее, чем конные вагоны.

Сейчас исторический синий трамвай восстанавливают. Он будет новым стилизованным вагоном М2-М "1892". Сохранили его для того, чтобы не забывать историю и развитие электрического городского транспорта. Отреставрированный трамвай планируют использовать для экскурсий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел первый трамвай Киева. В конце XIX века по улицам Киева начал курсировать конный трамвай.