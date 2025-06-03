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"Підводна братва" Малюка: українці масово створюють меми про підрив Кримського мосту (фото)

Автор
Марта Іваненко
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Меми про підрив Кримського мосту
Меми про підрив Кримського мосту. Фото Колаж "Телеграфу" /СБУ

Журналісти "Телеграфу" показали також власні меми

Вночі 3 червня Служба безпеки України втретє завдала нищівного удару по символу російської окупації — Кримському мосту. Тим часом у мережі українці, як завжди, реагують на подію у своєму стилі — з гумором.

У цьому матеріалі "Телеграф" відібрав найкращі меми.

Картинка нижче зображає сцену з мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани": вражений Боб із вибухівкою сидить поруч зі своїм улюбленцем равликом Ґеррі, а над ними видно напис "ВІЧНА СЛАВА! ДЯКУЄМО ЗА ЧИН!".

На наступних картинках — герой спецоперації в окупованому Криму — очільник СБУ Василь Малюк. Він став епіцентром вибухових мемів у мережі.

Звісно, чимало українців пов'язали нещодавні масовані удари по аеродромах у Росії за допомогою фур із сьогоднішнім підривом.

А це — власна добірка мемів від "Телеграфу":

Обігруючи легендарний мем про полтавського палія, ми адаптували його під кримську операцію. "Отдохни пока, потому шо я піду спать. Ну а с трьох часов ми начнем по-новому", — ніби говорить очільник СБУ в образі любителя підпалів.

Пам'ятаєте мультфільм "Підводна братва"? Сьогодні в ролях: Малюк та фури.

Хтось пожартував і про очільника Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова. У наступному жарті користувач припустив, хто може бути тим самим агентом, що уразив міст.

Наступний жарт натякає на те, що СБУ "ще не договорила" після ранкового вибуху в Криму.

Українці, як завжди, перетворили навіть найгучніший вибух на джерело натхнення для гумору. Меми — це не просто сміх, а ще й форма опору, яка показує: наш бойовий дух не зламати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що користувачі не змогли пройти повз ще одну гучну подію — вибухи на російських аеродромах. Соцмережі буквально вибухнули жартами, колажами й мемами, у яких поєднується дотепність і гостра іронія.

Теги:
#СБУ #Соцмережі #Гумор #Меми #Кримський міст