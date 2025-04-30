Знищення Кримського мосту ракетами Taurus: чи це можливо

Ця ракета розроблялася як засіб для ураження та виведення з ладу злітно-посадкових смуг

Ракетами Taurus, про які наробив галасу майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, справді можна завдати серйозних пошкоджень Керченським мостом. Однак для цього є певні умови.

Про це розповів експерт з авіаційного озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце для видання АрміяInform. За його словами, у цьому питанні потрібно враховувати основні завдання цього типу ракет.

"Якщо гіпотетично говорити про можливість ураження чи знищення мостового переходу, то загалом маємо розуміти, що одне з основних завдань цієї ракети — ураження малорозмірних, захищених цілей. Тобто можливість використання її бетонобійної частини, що проникає", — пояснив Долінце.

Експерт додав, що вона може завдавати досить серйозних пошкоджень інфраструктурі, у тому числі й у мостових конструкціях, що несуть. А розроблялася вона як засіб для ураження та виведення з ладу злітно-посадкових смуг.

Таким чином, щоб зруйнувати міст повністю або серйозно його пошкодити, потрібно буде від 10 боєголовок. За різними оцінками, можливо навіть 15 або 20 ракет, щоб наслідки попадань пошкодили структурні компоненти мосту та вимагали фактично капітального ремонту, зокрема з відновленням мостових опор.

Що казав Мерц

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність надати Україні далекобійні ракети Taurus. Він називає згоду Британії та Франції єдиною умовою постачання ракет.

Мерц не тільки дав зрозуміти, що настав час постачати ракети Taurus українцям, але також і припустив, що їх можна використовувати для ударів з таких цілей, як Керченський міст.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus – це далекобійна керована крилата ракета, призначена для атак на повітряні та наземні цілі на великі відстані. Форма її бойової частини розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон і важкі породи ґрунту. Ракети виготовляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством двох компаній – LFK (зараз MBDA Deutschland GmbH) та Saab Bofors Dynamics AB….

Характеристики:

Вага – 1360 кг;

Довжина – 5,1 м;

Діаметр – 1,08 м;

Дальність польоту – 500 км;

Висота польоту – 30–70 м;

Швидкість польоту – 0,6-0,95м.

Коли Україна може отримати Taurus

Нинішній уряд Німеччини категорично відмовляється надавати Україні далекобійну зброю. Однак з моменту, коли Мерц стане Канцлером, все обіцяє змінитись. За даними джерел Reuters у Християнсько-демократичному союзі (ХДС/ХСС), Мерця офіційно оберуть канцлером Німеччини 6 травня.

Відповідно, реальні розмови про передачу Україні Taurus можуть розпочатися не раніше цієї дати. При цьому вимагає тривалого навчання, а також українські літаки (наприклад, Су-24), що запускають ракети типу Scalp, потрібно адаптувати до Taurus. Це не короткостроковий процес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки ракет Taurus Німеччина може надати Україні.