Від Кримського мосту до палаючих Ту-95 за 1800 км: як Василь Малюк перетворив СБУ на машину для покарання окупантів

Малюк та його команда: як СБУ стала грозою для Росії

За час перебування Василя Малюка на посаді глави СБУ відомство відзначилось багатьома успішними спецопераціями. Йдеться не лише про нещодавні "спецефекти" на військових базах в РФ. Атака на Керченський міст, пожежі на НПЗ і багато іншого — список дуже довгий.

Очільник Служби безпеки України вже неодноразово доводив свою ефективність у боротьбі з агресором. "Телеграф" розповідає про життєвий шлях Василя Малюка та найяскравіші факти про його діяльність.

Освіта та початок кар'єри

Василь Малюк здобув вищу освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ. У 2005 році він закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство.

Військову службу в органах державної безпеки розпочав у 2001 році. Працював у різних підрозділах силових структур, займався розслідуваннями та протидією правопорушенням.

7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила Малюка керівником СБУ. Одним із головних напрямків його роботи стала протидія російській агресії. СБУ під його керівництвом розробила та активно використовує безпілотні морські апарати для боротьби з російськими кораблями в Чорному морі.

Найгучніші операції під керівництвом Малюка

Боротьба з російськими агентурними мережами

У 2023 році СБУ ліквідувала 47 агентурних мереж Росії, а у 2024 році — ще 46. Ці операції припинили діяльність російських агентів, які збирали дані для ракетних ударів по Україні.

Атаки на стратегічні об'єкти

Перший підрив Кримського мосту відбувся в жовтні 2022 року (Малюк тоді був першим заступником відомства). СБУ використала вибухівку, замасковану під рулони плівки у вантажівці. У липні 2023 року міст знову атакували за допомогою морських безпілотників.

У лютому 2023 року на білоруському аеродромі "Мачулищі" дрони СБУ пошкодили російський літак А-50. Операцію провели два безпілотники під час перебування літака на землі.

Біля Євпаторії українські сили знищили російський комплекс ППО "Тріумф". Малюк назвав цю операцію частиною активних дій проти російських військових об'єктів.

Морські дрони "Sea Baby"

СБУ розробила унікальні морські дрони "Sea Baby" для знищення російських кораблів. Вони здатні переносити до 2 тонн вантажу та оснащені установками "Град".

Ці безпілотники вразили щонайменше чотири російські військові кораблі біля Криму. Серед них — малий ракетний корабель "Самум" та великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк".

Спецоперації проти ворогів України

6 грудня 2023 року СБУ ліквідувала екснардепа від забороненої ОПЗЖ Іллю Киву. Його тіло знайшли в селі Супоневе під Москвою.

СБУ затримала полковника Дмитра Козюру, керівника Антитерористичного центру, за співпрацю з російськими спецслужбами. Малюк особисто контролював цю справу та доповідав президенту Володимиру Зеленському.

Наприкінці 2024 року в Москві стався вибух, жертвами якого стали начальник військ РХБЗ ЗС РФ Ігор Кирилов та його помічник. СБУ підтвердила, що це була спецоперація служби.

Вибухи у Росії 1 червня 2025 року

На двох російських військових аеродромах — "Оленья" у Мурманській області та "Біла" в Іркутській області — виникли великі займання. Ці об'єкти є базами для стратегічної авіації російських збройних сил.

Стратегічні літаки загорілися після потужних вибухів. Про це "Телеграф" дізнався з власних джерел. Служба безпеки України здійснила цільову операцію з ліквідації ворожих бомбардувальників.

"Безпілотники СБУ атакували авіатехніку, яка кожної ночі завдає ударів по українських населених пунктах. На даний момент підтверджено ураження понад 40 одиниць літальних апаратів, включаючи А-50, Ту-95 та Ту-22 М3", — зазначається у повідомленні.

Згідно з інформацією, ця особлива військова акція носить кодову назву "Павутина". Попередні оцінки збитків, завданих ворожій авіації, перевищують 2 мільярди доларів. Її готували понад півтора роки — реалізовував задум Василь Малюк, а контролював — президент України Володимир Зеленський.

В одному з відеоматеріалів можна спостерігати, як горить аеродром "Біла", а також чути коментарі голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка щодо "бавовни".

Відомості про масштабну пожежу з'явилися також у регіональних інформаційних каналах. Вони оприлюднили відеозаписи з чорними стовпами диму від займання, які було видно з великої відстані. Свідки також фіксують вибухи на фоні "загрози від БПЛА".

Довідково: відстань від військового аеродрому "Оленья" до українського кордону становить приблизно 1800 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ насмішила мережу добіркою найяскравіших луків затриманих. Українці особливо відзначили роботу СММ-фахівця.