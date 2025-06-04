П'яна українка у Польщі напала на поліцейських. Що їй тепер загрожує

Жінка сиділа посеред проїжджої частини

У Варшаві затримали п'яну громадянку України, яка поводилася агресивно і нападала на поліцейських. Жінка сиділа посеред дороги, кричала і не реагувала на зауваження.

Копи доправили українку до відділку, у її організмі виявили майже 2,5 проміле алкоголю в крові. Про це повідомляє Miejski Reporter.

Як повідомляється, інцидент стався у столиці Польщі на вулиці Марковській. Жінка сиділа прямо на проїжджій частині, розкидала речі та не звертала уваги на транспорт. Поведінка затриманої вказувала на сильне алкогольне або наркотичне сп’яніння. Вона не реагувала на звернення патрульних і відмовлялася назвати свої дані.

Поліцейські посадили жінку в службове авто. По дорозі до відділку вона кричала, лаялася і била ногами у дверцята службового авто. У поліцейському відділку українка продовжила агресивну поведінку — ображала правоохоронців та намагалася їх вдарити.

Напад і лайка були зафіксовані на відео. Після затримання жінку помістили до ізолятора. Наступного дня слідчі офіційно висунули їй обвинувачення у нанесенні ударів і образі поліцейських.

За цими статтями їй загрожує до 3 років позбавлення волі. Польська поліція наголосила, що не терпітиме агресії щодо службовців, і подібні дії матимуть юридичні наслідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Польщі викрили шахрайську групу українців. Під підозру потрапили 24-річна жінка та двоє чоловіків, одному з яких 17 років.