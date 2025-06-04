Пьяная украинка в Польше напала на полицейских. Что ей теперь угрожает

Женщина сидела посреди проезжей части

В Варшаве задержали пьяную гражданку Украины, которая вела себя агрессивно и нападала на полицейских. Женщина сидела посреди дороги, кричала и не реагировала на замечания.

Копы доставили украинку в участок, в ее организме обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя. Об этом сообщает Miejski Reporter.

Как сообщается, инцидент произошел в столице Польши по улице Марковской. Женщина сидела прямо на проезжей части, разбрасывала вещи и не обращала внимания на транспорт. Поведение задержанной указывало на сильное алкогольное или наркотическое опьянение. Она не реагировала на обращение патрульных и отказывалась назвать свои данные.

Полицейские посадили женщину в служебный автомобиль. По дороге в участок она кричала, ругалась и била ногами в дверцу служебного авто. В полицейском участке украинка продолжила агрессивное поведение — оскорбляла стражей порядка и пыталась их ударить.

Нападение и брань были зафиксированы на видео. После задержания женщину поместили в изолятор. На следующий день следователи официально выдвинули ей обвинения в нанесении ударов и оскорблении полицейских.

По этим статьям ей грозит до 3 лет лишения свободы. Польская полиция подчеркнула, что не будет терпеть агрессии в отношении служащих, и подобные действия будут иметь юридические последствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Польше разоблачили мошенническую группу украинцев. Под подозрение попали 24-летняя женщина и двое мужчин, одному из которых 17 лет.