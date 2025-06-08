"Золотий" вокзал у Чопі: на ремонт витратять, як на армію FPV-дронів

Через два місяці мають завершити роботи

Під час повномасштабної війни у Закарпатській області планують витратити майже 25 мільйонів гривень на капітальний ремонт головного залізничного вокзалу в Чопі. На ці гроші можна було б купити понад 5 тисяч FPV-дронів для захисту України.

Тендер на суму 24 825 000 гривень оголосили на початку червня 2025 року. Він з'явився на сайті публічних закупівель Prozorro.

Роботи планують завершити до 15 серпня цього року. Замовником виступає філія "Вокзальна компанія" акціонерного товариства "Українська залізниця".

За інформацією з тендерних документів, ремонт включатиме оновлення будівлі головного залізничного вокзалу на площі Героїв Майдану, 3 у Чопі. Мінімальний розмір авансового платежу становить понад 245 тисяч гривень.

Громадська організація може подати пропозицію до 17 червня 2025 року. Тендер проводиться в електронній формі через систему публічних закупівель.

Як можна допомогти на фронті

Для порівняння: на популярних українських торгових майданчиках FPV-дрони коштують від 3,5 до 4,5 тисяч гривень за штуку. За простою математикою:

24 825 000 ÷ 4 500 = 5 516 дронів (за максимальною ціною);

24 825 000 ÷ 3 500 = 7 092 дрони (за мінімальною ціною).

Особливо гостро це питання стоїть через те, що багато захисників України воюють із Закарпатської області. Вони щодня ризикують життям на фронті, а їхні побратими потребують сучасного озброєння для ефективної боротьби з окупантами.

Раніше "Телеграф" писав, що правоохоронці готуються до великої закупівлі харчових наборів — так званих "польових добових раціонів". Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив тендер на суму понад 26 млн грн.