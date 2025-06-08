"Золотой" вокзал в Чопе: на ремонт потратят, как на армию FPV-дронов

Через два месяца должны завершить работы

Во время полномасштабной войны в Закарпатской области планируют потратить около 25 миллионов гривен на капитальный ремонт главного железнодорожного вокзала в Чопе. На эти деньги можно было бы купить более 5 тысяч FPV-дронов для защиты Украины.

Тендер на сумму 24,825 млн гривен объявили в начале июня 2025 года. Он появился на сайте публичных закупок Prozorro.

Работы планируют завершить к 15 августа этого года. Заказчиком выступает филиал "Вокзальная компания" акционерного общества "Украинская железная дорога".

По информации по тендерным документам, ремонт будет включать в себя обновление здания главного железнодорожного вокзала на площади Героев Майдана, 3 в Чопе. Минимальный размер авансового платежа составляет более 245 тысяч гривен.

Общественная организация может предложить предложение до 17 июня 2025 года. Тендер проводится в электронной форме через систему публичных закупок.

Как можно помочь на фронте

Для сравнения: на популярных украинских торговых площадках FPV-дроны стоят от 3,5 до 4,5 тысячи гривен за штуку. По простой математике:

24 825 000 ÷ 4 500 = 5 516 дронов (по максимальной цене);

24825000 ÷ 3500 = 7092 дроны (по минимальной цене).

Особенно остро этот вопрос стоит из-за того, что многие защитники Украины воюют из Закарпатской области. Они ежедневно рискуют жизнью на фронте, а их собратья нуждаются в современном вооружении для эффективной борьбы с оккупантами.

Ранее "Телеграф" писал, что правоохранители готовятся к большой закупке пищевых наборов — так называемых "полевых суточных рационов". Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины объявил тендер на сумму более 26 млн. грн.