Ремонт на сотні мільйонів. Скільки коштуватиме відновлення "Охматдиту" після ракетного удару (тендер)

Ремонтні роботи мають закінчити до кінця року

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" оголосила тендер на капітальний ремонт корпусу, що постраждав внаслідок ракетного удару в липні 2024 року. Очікувана вартість робіт — 367,45 млн грн, однак найнижчу пропозицію подали на 293 млн грн.

Про це йдеться в системі публічних закупівель "Prozorro". Оголошення про спрощену закупівлю з’явилося 5 травня пізно ввечері.

На подання документів компанії мали лише дев’ять робочих днів. Однак завдяки доступному формату документації, пропозиції сформували троє учасників.

Умови участі були жорсткими: досвід монтажу вентильованих фасадів від 1000 м², роботи на об’єктах соціальної інфраструктури (СС3) та підтверджений дохід не менше 183,7 млн грн.

Найнижчу ціну — 293 млн грн — запропонувала будівельна компанія з Вишгорода "Ріола". Це майже на 20% менше, ніж очікувана вартість. Ще два учасники – будівельна фірма зі столиці та новостворений консорціум, зареєстрований лише за три дні до дедлайну.

Очікується, що підрядник закінчить роботи до кінця 2025 року.

Нагадуємо, у липні 2024 року внаслідок ракетного удару російських військ було пошкоджено зовнішню частину головного корпусу лікарні "Охматдит". Спершу планувалося відновити будівлю за кошти благодійників, проте закупівля, організована "Благодійним фондом "Охматдит"", завершилася скандалом. Тоді без належної прозорості було обрано підрядника із Запоріжжя, чия пропозиція становила 307 млн грн — удвічі більше за інші заявки. Через критику торги скасували.

Після підготовки нову закупівлю організували вже за оновленим проєктом, що передбачає більший обсяг робіт, ніж у попередній версії. Відтак зросла й очікувана вартість. Водночас навіть із додатковими роботами, цінова пропозиція компанії "Ріола" виявилася нижчою за торішній скандальний тендер.