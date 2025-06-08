Українці ще перепочинуть від спеки: синоптик розповів прогноз на кінець червня

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Погода в Україні наразі демонструє всю свою непередбачуваність: на тлі спекотних днів раптово випадає град у супроводі потужних злив, що змушує українців постійно стежити за прогнозами. Однак друга половина червня обіцяє бути більш стабільною та комфортною.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, друга половина червня порадує українців поступовим потеплінням, проте до справжньої спеки ще далеко.

Друга декада червня розпочнеться з невеликого збільшення температурного режиму, який поступово переросте у справжнє літнє тепло. На початку цього періоду збережеться можливість опадів, однак надалі погода стане значно сухішою.

"На початку другої десятиденки червня збережеться можливість опадів, проте далі практично без опадів", — зазначив Володимир Деркач.

Третя декада першого місяця літа характеризуватиметься помірним літнім теплом. Температурний режим буде комфортним для літнього відпочинку та активностей на свіжому повітрі.

Особливої уваги заслуговує кінець місяця, коли очікується короткочасне підвищення температури.

"Наприкінці місяця (цей період триватиме два-три дні) тепла стане ще більше. Утім, це буде радше винятком, ніж правилом", — пояснює знавець погоди.

Попри підвищення температури, кількість опадів залишатиметься мінімальною, хоча зрідка можливий дощ.

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