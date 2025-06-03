Городини більше немає, руйнуються мости: західну Україну сильно затопило, які наслідки (фото, відео)

Затоплені городи, дороги, руйнується транспортна інфраструктура

Травневі зливи, схоже, вирішили прийти у червні та наробили чимало біди на заході України. Сильні грози 2 червня затопили людям городи, перетворили дороги на річки та пошкодили транспортну інфраструктуру.

Найбільше постраждав Ужгород, де такої масштабної зливи не було давно. За повідомленнями місцевих жителів, погода була просто страшна — вітер ледь не зносив дерева, а вода залила вулиці.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з Тернополя, в обласному центрі злива виявилася менш руйнівною, ніж в Ужгороді, але теж не обійшлося без наслідків. Підтопило низовинні частини вулиць, сильно гриміло, а сильні зливи проходились містом уже кілька разів за день.

Особливо важка ситуація у селі Синява на Тернопільщині, яке добряче затопило. У Чернихівцях, що неподалік Тернополя, від великої кількості опадів частково зруйнувався міст.

На Кременеччині злива також була дуже сильною. Відомий священник-блогер Олексій Філюк показав, як можна приймати душ під шаленим струменем води з неба.

Міст у Чернихівцях

В інших містах регіону теж йшов дощ, але поки що без серйозних негативних наслідків. Синоптики попереджали, що з другої половини 3 червня на заході України очікуються сильні грози.

Де бушує негода на заході України

Раніше "Телеграф" також писав, що негода наробила лиха на городах українців. Це черговий нещадний удар по врожаю.