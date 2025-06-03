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Городини більше немає, руйнуються мости: західну Україну сильно затопило, які наслідки (фото, відео)

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Наслідки негоди в західній Україні Новина оновлена 03 червня 2025, 17:54
Наслідки негоди в західній Україні. Фото Колаж, "Телеграф"

Затоплені городи, дороги, руйнується транспортна інфраструктура

Травневі зливи, схоже, вирішили прийти у червні та наробили чимало біди на заході України. Сильні грози 2 червня затопили людям городи, перетворили дороги на річки та пошкодили транспортну інфраструктуру.

Найбільше постраждав Ужгород, де такої масштабної зливи не було давно. За повідомленнями місцевих жителів, погода була просто страшна — вітер ледь не зносив дерева, а вода залила вулиці.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з Тернополя, в обласному центрі злива виявилася менш руйнівною, ніж в Ужгороді, але теж не обійшлося без наслідків. Підтопило низовинні частини вулиць, сильно гриміло, а сильні зливи проходились містом уже кілька разів за день.

Особливо важка ситуація у селі Синява на Тернопільщині, яке добряче затопило. У Чернихівцях, що неподалік Тернополя, від великої кількості опадів частково зруйнувався міст.

На Кременеччині злива також була дуже сильною. Відомий священник-блогер Олексій Філюк показав, як можна приймати душ під шаленим струменем води з неба.

Міст у Чернихівцях

В інших містах регіону теж йшов дощ, але поки що без серйозних негативних наслідків. Синоптики попереджали, що з другої половини 3 червня на заході України очікуються сильні грози.

Де бушує негода на заході України

Раніше "Телеграф" також писав, що негода наробила лиха на городах українців. Це черговий нещадний удар по врожаю.

Теги:
#Тернопіль #Злива #Ужгород #Негода