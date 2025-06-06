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Не дайте палючому сонцю знищити врожай: врятувати помідори від спеки допоможе простий лайфхак

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як врятувати помідори від спеки Новина оновлена 06 червня 2025, 08:46
Як врятувати помідори від спеки. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Регулярного поливу може бути недостатньо для кущів

Якщо не хочете цього року залишитися без урожаю помідорів, важливо знати, як їх правильно підв’язувати у відкритому ґрунті, а також, як врятувати від палючого сонця. Не вжиті вчасно заходи можуть бути згубними для ваших плодів.

Через перегрівання помідори можуть потріскатись і гірше рости. Щоб цього не допустити, слід скористатися лайфхаком, описаним у матеріалі Express.

Як урятувати помідори від спеки?

Сильна спека може пошкодити ваш урожай, тому в першу чергу ґрунт необхідно регулярно зволожувати. Помідори слід поливати рано-вранці або пізно ввечері, щоб волога не так швидко випаровувалась.

Але є ще одна проста дія, яка врятує ваші плоди. Експерт Кріс Боннет розповів, що городникам необхідно видаляти листя з нижньої частини кущів томатів, оскільки така процедура покращує циркуляцію повітря та знижує кількість необхідної рослинам води.

Щобільше, видалення таких листків допоможе направити необхідні мінерали та речовини до верхівки і самих плодів. За допомогою такого лайфхаку ви зможете вберегти врожай від шкідників, тому що на листках часто розмножується попелиця та інші комахи.

Лайфхак для захисту помідорів від спеки
Лайфхак для захисту помідорів від спеки

Є й інші методи захисту, а саме укриття грядок агроволокном, тентом чи сіткою, які створять тінь та не дадуть сонцю пошкодити кущі. Можна також використовувати мульчу (солому, компост), щоб утримати в ґрунті вологу та запобігти перегріву кореневої системи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, коли огірки почали жовтіти. Їх можна врятувати, якщо спробувати деякі засоби.

Теги:
#Урожай #Спека #Помідори