Американський "загарбник": екзотична риба заполонює водоймища в Україні, чим вона небезпечна (фото)

Хижак із Америки захоплює українські води

У водоймищах на території України поширюється вельми незвичайна і, як її ще називають, екзотична риба – сонячний окунь. Це справжній хижак, який тішить око своїм гарним виглядом, але водночас активно витісняє місцеві види та поїдає травоїдних родичів.

Про це розповів користувач Facebook в одній із груп, пов'язаних з рибальством. Він зазначає, що цей хижак добре пристосовується до водойм та поїдає травоїдну рибу.

"Цей чужинець захоплює українські водойми! Сонячний окунь – переселенець із північної Америки. Дуже швидкий і жорстокий хижак. Добре пристосовується до українських водойм та виїдає травоїдну рибу. Як цей інвазійний вид з'явився в нашій акваторії, точно не відомо. Риба дуже гарна, але шкідлива", — пише він.

Сонячний окунь

Водночас у коментарях думки поділилися. Одні користувачі погоджуються, що риба шкідлива. Інші ж навпаки, кажуть, що після приготування вона дуже смачна.

Що відомо про сонячного окуня

Це рід прісноводних риб сімейства Центрархових (Centrarchidae) ряду Perciformes.

Сонячні риби сягають 41 см довжини, але більшість мають розміри 10-20 см. Широко поширені в річках та озерах США та Канади, деякі види поширилися водоймами світу.

Сонячний звичайний окунь був завезений до Європи з Північної Америки як акваріумна риба наприкінці ХІХ ст. Вже у першій половині XX ст. він зустрічався у багатьох водоймах на Півдні України. Саме 1946 року цю незвичайну рибу зафіксували на території України.

Через незвичайний смак і забарвлення їх ще називають "цар-карасями", або "царками".

Сонячний окунь

Чим небезпечний сонячний окунь

Ці водні хижаки хоч і невеликі, зате помітно можуть нашкодити рибному господарству. Вони поїдають ікру та молодняк цінних промислових видів риб.

В цілому, сонячний окунь не становить великої небезпеки для людини, якщо бути обережним і не провокувати його агресію. Його укуси несмертельні, проте можуть викликати сильний біль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні рибалки здивували розміром свого видобутку. Їм вдалося зловити товстолоба вагою близько 20 кілограмів.