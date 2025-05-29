Впіймати таку – справжня рідкість: в Україні рибалки приголомшили розміром своєї здобичі (фото)

Спіймати таку рибу на гачок — справжня рідкість

У селі Біле Рівненської області місцеві рибалки впіймали справжнього гіганта – товстолоба вагою близько 20 кілограмів. Через розміри та вагу рибу неможливо повноцінно підійняти одній людині, що видно на фото.

Знімок опублікували місцеві Telegram-канали. На кадрах видно, що рибакам довелося добряче попітніти, аби не тільки витягти здобич з води, але й впоратися з нею.

Товстолоб є представником сімейства "карпових", в природі він досягає метра в довжину та близько 25 кг ваги – що означає, що рівненські рибалки виловили рибу фактично в розквіті сил. Найчастіше зустрічається два види цієї риби: білий та строкатий. Їх часто називають "меліоратором" за здатність очищати водойми, адже товстолоби харчуються фітопланктоном і зоопланктоном, завдяки цьому фільтруючи воду.

Товстолоб вважається складним трофеєм для рибалок, оскільки він не клює у звичному розуміння – здобич затягує гачок із кормом разом із водою. Його ловлять переважно та технопланктон або спеціальні подрібненої прикормки, що створюють каламуть у воді. Випадки, коли товстолоб вагою понад 15-20 кг опиняється на гачку, є рідкістю.

Цю рибу називають "непередбачуваною" – він може несподівано вистрибнути з води або навіть потрапити в човен. Усе це робить риболовлю на нього особливою пригодою. Попри те, що риба вже давно адаптована до українських водойм, природоохоронний статус товстолоба білого нині класифікується як "близький до загрозливого стану".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Сумщині рибалці вдалося впіймати незвичного карася з довгими вуалевими плавцями, і фото улову швидко набуло популярності в соцмережах. Користувачі жартома називали рибу "золотою рибкою" або "русалкою, що не встигла стати людиною".