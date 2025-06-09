Американский "захватчик": экзотическая рыба заполоняет водоемы в Украине, чем она опасна (фото)
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Хищник из Америки захватывает украинские воды
В водоемах на территории Украины распространяется весьма необычная и, как ее еще называют, экзотическая рыба — солнечный окунь. Это настоящий хищник, который радует глаз своим красивым видом, но в то же время активно вытесняет местные виды и поедает травоядных сородичей.
Об этом рассказал пользователь Facebook в одной из групп, связанной с рыболовлей. Он отмечает, что этот хищник хорошо приспосабливается к водоемам и поедает травоядную рыбу.
"Этот чужестранец захватывает украинские водоемы! Солнечный окунь – переселенец из северной Америки. Очень быстрый и жестокий хищник. Хорошо приспосабливается к украинским водоемам и выедает травоядную рыбу. Как этот инвазионный вид появился в нашей акватории точно не известно. Рыба очень красивая, но вредная", — пишет он.
В то же время в комментариях мнения разделились. Одни пользователи соглашаются, что рыба вредная. Другие же наоборот, говорят, что после приготовления она довольная вкусная.
Что известно о солнечном окуне
Это род пресноводных рыб семейства Центрарховых (Centrarchidae) ряда Perciformes.
Солнечные рыбы доходят до 41 см длины, но большая часть имеют размеры 10-20 см. Широко распространены в реках и озерах США и Канады, некоторые виды распространились по водоемам мира.
Солнечный обычный окунь был завезен в Европу из Северной Америки как аквариумная рыба в конце XIX в. Уже в первой половине ХХ ст. он встречался во многих водоемах на Юге Украины. Конкретно в 1946 году эту необычную рыбу зафиксировали на территории Украины.
Из-за необычного вкуса и окраса их еще называют "царь-карасями", или "царьками".
Чем опасен солнечный окунь
Эти водные хищники хоть и небольшие, но зато заметно могут навредить рыбному хозяйству. Они поедают икру и молодняк ценных промысловых видов рыб. Специалисты уверены, что учитывая хищный образ жизни и конкуренцию солнечного окуня в питании с промысловыми рыбами, следует уменьшать его численность.
В целом, солнечный окунь не представляет большой опасности для человека, если соблюдать осторожность и не провоцировать его агрессию. Его укусы несмертельны, однако могут вызывать сильную боль.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине рыбаки удивили размером своей добычи. Им удалось поймать толстолоба весом около 20 килограммов.