Американский "захватчик": экзотическая рыба заполоняет водоемы в Украине, чем она опасна (фото)

Хищник из Америки захватывает украинские воды

В водоемах на территории Украины распространяется весьма необычная и, как ее еще называют, экзотическая рыба — солнечный окунь. Это настоящий хищник, который радует глаз своим красивым видом, но в то же время активно вытесняет местные виды и поедает травоядных сородичей.

Об этом рассказал пользователь Facebook в одной из групп, связанной с рыболовлей. Он отмечает, что этот хищник хорошо приспосабливается к водоемам и поедает травоядную рыбу.

"Этот чужестранец захватывает украинские водоемы! Солнечный окунь – переселенец из северной Америки. Очень быстрый и жестокий хищник. Хорошо приспосабливается к украинским водоемам и выедает травоядную рыбу. Как этот инвазионный вид появился в нашей акватории точно не известно. Рыба очень красивая, но вредная", — пишет он.

Солнечный окунь

В то же время в комментариях мнения разделились. Одни пользователи соглашаются, что рыба вредная. Другие же наоборот, говорят, что после приготовления она довольная вкусная.

Что известно о солнечном окуне

Это род пресноводных рыб семейства Центрарховых (Centrarchidae) ряда Perciformes.

Солнечные рыбы доходят до 41 см длины, но большая часть имеют размеры 10-20 см. Широко распространены в реках и озерах США и Канады, некоторые виды распространились по водоемам мира.

Солнечный обычный окунь был завезен в Европу из Северной Америки как аквариумная рыба в конце XIX в. Уже в первой половине ХХ ст. он встречался во многих водоемах на Юге Украины. Конкретно в 1946 году эту необычную рыбу зафиксировали на территории Украины.

Из-за необычного вкуса и окраса их еще называют "царь-карасями", или "царьками".

Солнечный окунь

Чем опасен солнечный окунь

Эти водные хищники хоть и небольшие, но зато заметно могут навредить рыбному хозяйству. Они поедают икру и молодняк ценных промысловых видов рыб. Специалисты уверены, что учитывая хищный образ жизни и конкуренцию солнечного окуня в питании с промысловыми рыбами, следует уменьшать его численность.

В целом, солнечный окунь не представляет большой опасности для человека, если соблюдать осторожность и не провоцировать его агрессию. Его укусы несмертельны, однако могут вызывать сильную боль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине рыбаки удивили размером своей добычи. Им удалось поймать толстолоба весом около 20 килограммов.