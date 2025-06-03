На Вінниччині 13-річний рибалка впіймав справжнього "монстра": відео облетіло мережу

На Південному Бузі зловили сома-велетня

На Вінниччині юний рибалка зловив сома вагою 27 кілограмів. Впіймати таку рибину – справжня рідкість навіть для досвідчених рибалок.

Відео з уловом опублікували користувачі соціальної мережі ТікТок. Гігантську рибу 13-річний хлопець зловив на річці Південний Буг.

На відео видно, як рибалка виймає рибу з водойми. Хлопцеві допомагають інші рибалки, а решта присутніх знімають процес на телефони, адже таке не щодня побачиш.

У коментарях під відео користувачі висловлюють захоплення юним рибалкою. "Цьому хлопцю 13 років, от що вражає. З малечку займається цим. Справжній рибак", – написав один з коментаторів.

Деякі рибалки пропонували відпустити велику рибу назад у водойму. Частина глядачів поставила під сумнів вагу здобичі. "Щодо 27 кг – явний перебір, орієнтовно 10-12, але так, як ніхто на відео його не важив, то написати можна що завгодно", – написав ще коментатор. Він запропонував показати відео зважування риби.

Сом в українських водоймах

Сом європейський – найбільша прісноводна риба України, яка може досягати довжини до 2,5 метра і ваги понад 100 кілограмів. В українських водоймах зустрічаються переважно особини вагою від 5 до 50 кілограмів. Ці риби мешкають у великих ріках, водосховищах та озерах по всій території країни.

Соми віддають перевагу глибоким місцям з мулистим дном, де полюють на рибу, жаб, раків та водоплавних птахів. Ці хижаки найактивніші вночі та в сутінках. Великі особини можуть жити понад 80 років, тому 27-кілограмовий сом може бути віком кілька десятків років. Найкращий час для ловлі сома – літні місяці, коли вода достатньо прогрілася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рідкісну рибу зі США спіймали в Україні. Її розміри справді вражають.