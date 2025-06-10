Залишилося менше місяця, щоб урятуватися від борщівника: як прибрати з ділянки рослину-монстра назавжди

Ця рослина у деяких випадках є смертельною для людини, а для боротьби з нею є один спосіб

З весни і до пізньої осені в Україні цвіте відома багатьом отруйна рослина — борщівник Сосновського, який на вигляд схожий на кріп. Особливо активне його зростання влітку, коли сонце найінтенсивніше і надворі висока температура повітря. То чим же насправді небезпечне це бур’ян і як від нього рятуватися? Є один ефективний спосіб, але на нього обмежена кількість часу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, де зустрічається токсична рослина в Україні, яка ситуація з його зростанням у 2025 році та про те, як убезпечити себе від його страшних наслідків. Варто уточнити, що від борщівника можна отримати серйозний опік на шкірі, навіть без прямого контакту із самим бур’яном.

Що таке борщівник і в чому його небезпека

Це парасолькова рослина, яку можна зустріти в теплу та жарку пору року. На території України цвіте борщівник Сосновського, а на території Європи поширення також отримав отруйний Борщовик Мантегацці, який розводиться як декоративна садова рослина, але теж перейшов у неконтрольоване поширення.

Рослину можна зустріти на пустирях, полях, луках, парках, узбіччях доріг, присадибних ділянках, залізничному насипі, садах, берегах річок та озер.

Як виглядає борщівник

Також рослина є смертельно небезпечною для ослаблених людей, що мають хронічні захворювання або підвищену чутливість до речовин, що виділяються ними. Опіки від цієї рослини можуть призвести до некрозу тканин, а це загрожує ампутацією кінцівок.

Борщівник водночас є контактним та дихальним алергеном і має сильний запах, схожий на гас, який відчувається вже на відстані близько п’яти метрів.

Симптоми опіку борщівником

Симптоми опіку борщівником не з’являються миттєво. Перші ознаки можна помітити за кілька годин, а в деяких випадках навіть за день чи два.

Шкіра червоніє і на ній з’являються пухирі заповнені серозною рідиною, які можуть залишити пігментні плями або рубці.

З’являються набряк та свербіж;

На місці опіку відчувається печіння та болючі відчуття;

У важких випадках можливе утворення глибоких ран та рубців.

Симптоми опіку борщівником. Інфографіка "Телеграф"

Також контакт із фуранокумаринами може викликати такі симптоми:

Нудота та блювання,

Головний біль,

Роздратування дихальних шляхів,

Роздратування очей, кон’юнктивіт.

Перша допомога при опіку борщівником:

По можливості у найкоротші терміни промити уражені ділянки господарським милом у проточній воді;

Промити уражені ділянки спиртовмісною рідиною (одеколоном, горілкою, спиртом), змастити обпалену поверхню протизапальним засобом (наприклад, пантенол) і негайно закрити уражене місце від сонця кількома шарами тканини;

Не розкривати бульбашки, що утворилися, і звернутися до медичного закладу.

Опіки від борщівника на тілі.

Яка ситуація з борщівником в Україні

На території України це бур’ян з’явився ще за часів Радянського Союзу. Влада тоді запровадила вирощування цього бур’яну як ще однієї силосної культури, ігноруючи наукові застереження. За підсумком як корм для сільськогосподарських тварин рослина не підійшла, а корови, поїдаючи його, давали молоко з гірким присмаком, яке було непридатним для споживання.

У зв’язку з цим введену культуру залишили поза увагою і згодом це буквально стало катастрофою в місцях вирощування через визрівання значної кількості насіння борщівника та широкого поширення.

У середньому одна рослина виробляє близько 20 тисяч насінин. Частина з них розноситься по окрузі тваринами та людьми, але основна маса залишається і сходить поблизу материнської рослини.

Як виглядає борщівник

До речі, культивувати бур’ян на той час наказав Йосип Сталін. Тому в народі рослину почали називати "помстою Сталіна".

Нині це бур’ян зустрічається майже по всій території України на луках, по берегах річок, уздовж доріг, каналів, ярів, балок, заплавах річок і струмків, необроблених землях, пустирях, сміттєзвалищах, присадибних ділянках, лісосмугах, садах, у населених пунктах. Борщівник добре адаптований до наших природних умов, через короткі зими та відсутність конкурентів.

Отруйна рослина, цвіте у більшості областей України, але особливо поширена у Карпатах. Щороку для боротьби з цим бур’яном навесні починають проводити спеціальні роботи, що тривають до вересня.

Так, наприклад, на Хмельниччині цього року вже почали боротися із борщівником ще з початку травня. На цьому етапі було завершено перший покіс цієї рослини. Про це розповіла начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Олена Жугда, пише "Суспільне".

"Як і щороку, міська влада активно знищує борщівник Сосновського на територіях загального користування — і в місті, і в селах. Наразі вже завершили перший покіс цієї рослини", — пояснила Жугда.

Як боротися з борщівником

Найголовніше в боротьбі з цим отруйним бур’яном — знищити його до початку цвітіння, яке відбувається з липня до кінця серпня. По можливості борщівник можна спалити.

У Держпродспоживслужбі пояснюють, що основні способи боротьби з одиничними рослинами борщівника Сосновського – скошування та викопування коренів бур’янів на глибину 8-12 см.

Для знищення великих масивів борщівника Сосновського на ділянках, де дозволяють санітарні норми, можна застосовувати хімічний метод знищення злісного бур’яну гербіцидами. Найбільш ефективно цей метод виявляє себе при висоті борщівника до 0,5 м.

Коли з якихось причин не вдалося вчасно провести захисні обробки, борщівник скошують, а після відростання першої пари справжнього листя обробляють гербіцидами. Такі обробки проводять двічі-тричі за сезон. Рослини борщівника Сосновського повністю відмирають після плодоношення. Скосивши бур’ян до плодоношення, борщівник Соснівського рік за роком, до 12 років, може проростати знову і знову з того самого кореня.

Як боротися з борщівником

Кандидат біологічних наук та доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка Іван Хом’як на своїй сторінці у Facebook розповів про способи боротьби з борщівником в Україні та поділився деякими своїми спостереженнями:

Скошення бур’яну без підрізування є неефективним, адже борщівник легко відновлюється.

Підрізування кореня на критичній стадії – це найефективніший метод.

Борщівник не витримує стабільних екосистем із багатоярусною рослинністю.

Як виглядає борщівник

Таким чином, замість гербіцидів чи косіння краще створювати стабільні екосистеми (луги, ліси, сади з природною дерниною). Це призведе до абсолютного витіснення борщівника за 10-20 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в найближчому майбутньому в Україні може з’явитися рослина, яка ще небезпечніша за борщівник. Воно здатне руйнувати будівельні конструкції та витісняти місцеві види флори.