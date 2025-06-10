Осталось меньше месяца, чтобы спастись от борщевика: как убрать с участка растение-монстра навсегда

Это растение в некоторых случаях является смертельным для человека, а для борьбы с ним есть один способ

С весны и до поздней осени в Украине цветет известное многим ядовитое растение — борщевик Сосновского, который по внешнему виду похож на укроп. Особенно активен его рост летом, когда солнце наиболее интенсивно и на улице высокая температура воздуха. Так чем же на самом деле опасен этот сорняк и как от него спасаться? Есть один эффективный способ, но на него ограниченное количество времени.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, где встречается токсичное растение в Украине, какая ситуация с его ростом в 2025 году и о том, как обезопасить себя от его страшных последствий. Стоит уточнить, что от борщевика можно получить серьезный ожог на коже, даже без прямого контакта с самим сорняком.

Что такое борщевик и в чем его опасность

Это зонтичное растение, которое можно встретить в теплое и жаркое время года. На территории Украины цветет борщевик Сосновского, а на территории Европы распространение также получил ядовитый Борщевик Мантегацци, разводимый как декоративное садовое растение, но тоже перешедший в неконтролируемое распространение.

Растение можно встретить на пустырях, полях, лугах, парках, обочинах дорог, приусадебных участках, железнодорожной насыпи, садах, берегах рек и озер.

Как выглядит борщевик

Также растение является смертельно опасным для ослабленным, имеющих хронические заболевания или повышенную чувствительность к выделяемым ими веществам. Ожоги от этого растения могут привести к некрозу тканей, а это чревато ампутацией конечностей.

Борщевик в то же время является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров.

Симптомы ожога борщевиком

Симптомы ожога борщевиком не появляются мгновенно. Первые признаки можно заметить через несколько часов, а в некоторых случаях даже через день или два.

Кожа краснеет и на ней появляются волдыри, заполненные серозной жидкостью, которые могут оставить пигментные пятна или рубцы.

Появляются отек и зуд;

На месте ожога ощущается жжение и болезненные ощущения;

В тяжелых случаях возможно образование глубоких ран и рубцов.

Симптомы ожога борщевиком. Инфографика "Телеграф"

Также контакт с фуранокумаринами может вызвать следующие симптомы:

Тошнота и рвота,

Головная боль,

Раздражение дыхательных путей,

Раздражение глаз, конъюнктивит.

Первая помощь при ожоге борщевиком:

По возможности в кратчайшие сроки промыть пораженные участки хозяйственным мылом в проточной воде;

Промыть пораженные участки спиртосодержащей жидкостью (одеколоном, водкой, спиртом), смазать обожженную поверхность противовоспалительным средством (например, пантенол) и незамедлительно закрыть пораженное место от солнца несколькими слоями ткани;

Не раскрывать образовавшиеся пузыри и обратиться в медицинское учреждение.

Ожоги от борщевика на теле. Коллаж "Телеграф"

Какая ситуация с борщевиком в Украине

На территории Украины этот сорняк появился еще во времена Советского Союза. Власть тогда ввела выращивание этого сорняка как еще одной силосной культуры, игнорируя научные предостережения. По итогу в качестве корма для сельскохозяйственных животных растение не подошло, а коровы, поедая его, давали молоко с горьким привкусом, которое было непригодным для потребления.

В связи с этим, введенную культуру оставили без внимания и впоследствии это буквально стало катастрофой в местах выращивания из-за вызревания значительного количества семян борщевика и широкого распространения.

В среднем одно растение производит около 20 тысяч семян. Часть из них разносится по округе животными и людьми, но основная масса остается и восходит поблизости от материнского растения.

Как выглядит борщевик

К слову, культивировать сорняк в те времена приказал Иосиф Сталин. Потому в народе растение стали назівать "месть Сталина".

Сейчас этот сорняк встречается почти по всей территории Украины на лугах, по берегам рек, вдоль дорог, каналов, оврагов, балок, поймах рек и ручьев, необработанных землях, пустырях, мусорных свалках, приусадебных участках, лесополосах, садах, в населенных пунктах. Борщевик хорошо адаптирован к нашим природным условиям, из-за коротких зим и отсутствия конкурентов.

Ядовитое растение, цветет в большей части областей Украины, но особенно распространен в Карпатах. Ежегодно для борьбы с этим сорняком весной начинают проводить специальные работы, которые длятся до сентября.

Так, например, на Хмельнитчине в этом году уже начали бороться с борщевиком еще с начала мая. На данном этапе был завершен первый покос этого растения. Об этом рассказала начальница отдела по благоустройству управления коммунальной инфраструктуры Хмельницкого городского совета Елена Жугда, пишет "Суспільне".

"Как и каждый год, городские власти активно уничтожают борщевик Сосновского на территориях общего пользования — и в городе, и в селах. В настоящее время уже завершили первый покос этого растения", — пояснила Жугда.

Как бороться с борщевиком

Самое главное в борьбе с этим ядовитым сорняком — уничтожить его до начала цветения, которое проходит с июля по конец августа. По возможности, борщевик можно сжечь.

В Госпродпотребслужбе объясняют, что основные способы борьбы с одиночными растениями борщевика Сосновского – скашивание и выкапывание корней сорняков на глубину 8-12 см.

Для уничтожения крупных массивов борщевика Сосновского на участках, где разрешают санитарные нормы, можно применять химический метод уничтожения злобного сорняка гербицидами. Наиболее эффективно этот метод проявляет себя при высоте борщевика до 0,5 м.

Когда по каким-то причинам не удалось вовремя провести защитные обработки, борщевик скашивают, а после отрастания первой пары настоящих листьев обрабатывают гербицидами. Такие обработки проводят два-три раза за сезон. Растения борщевика Сосновского полностью отмирают после плодоношения. Скосив сорняк к плодоношению, борщевик Сосновского год за годом, до 12 лет, может прорастать снова и снова из одного и того же корня.

Как бороться с борщевиком

Кандидат биологических наук и доцент кафедры экологии и географии Житомирского государственного университета имени Ивана Франко Иван Хомяк на своей странице в Facebook рассказал о способах борьбы с борщевиком в Украине и поделился некоторыми своими наблюдениями:

Кошение сорняка без подрезки является неэффективным, ведь борщевик легко восстанавливается.

Подрезка корня на критической стадии – это самый эффективный метод.

Борщевик не выдерживает стабильных экосистем с многоярусной растительностью.

Как выглядит борщевик

Таким образом, вместо гербицидов или кошения лучше создавать стабильные экосистемы (луга, леса, сады с природной дерниной). Это приведет к абсолютному вытеснению борщевика за 10-20 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшем будущем в Украине может появиться растение, которое еще опаснее борщевика. Оно способно разрушать строительные конструкции и вытеснять местные виды флоры.