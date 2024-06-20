Амброзія окупувала один з районів Києва: чим небезпечна рослина (фото)

У дворах поросло поле небезпечних бур'янів

Мешканці Києва звертають увагу на проблему, що виникла на ділянці між будинками на площі Оболонській. За словами киян, на цій ділянці завезли землю, разом з якою туди потрапила амброзія.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Життя Оболонь". Біля багатоповерхівок поросло ціле поле бур'яну.

Оболонці поділилися фотографіями та відео. На кадрах видно, що вздовж площі все вкрито рослинами-алергенами.

Амброзія застелила все біля будинків

Кияни побоюються, що буде, коли амброзія зацвіте. Комунальники обіцяли покосити бур'яни, але люди впевнені, що це лише тимчасове вирішення проблеми.

Скоро рослина почне цвісти

"Наче ж є державні програми боротьби з цими рослинами. Дуже просимо відреагувати відповідні служби й витравити амброзію", — закликає громадськість.

Зазначимо, що амброзія — це багаторічна рослина, пилок якої є сильним алергеном, що може викликати тяжкі алергічні реакції, такі як риніт, кон'юнктивіт, бронхіальна астма, дерматит та інші. Особливо небезпечна алергія на амброзію для дітей, оскільки вона може призвести навіть до смерті.

Рослина цвіте з кінця липня і до середини осені. Амброзія розростається дуже швидко, крім цього, вона висушує та знижує родючість ґрунту. Разом з цим вона глушить інші рослини.

Пилок амброзії подразнює слизову оболонку й утруднює дихання

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві варварськи обрізали липи, а поряд хащі й смітник. Місцеві обурюються, що після цього все літо вулицю будуть прикрашати "сторчаки".