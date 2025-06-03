Сюди приїжджають люди з усього світу: як виглядає старовинне єврейське кладовище в Хусті на півтори тисячі могил (фото)

Ексклюзивний фоторепортаж "Телеграфа" із стародавнього єврейського кладовища

Єврейська етнічна група на Закарпатті, згідно з даними перепису населення 1921 року, була третьою за чисельністю у Підкарпатській Русі. Вона становила 82,3 тисяч людей. Звісно, де люди жили, там були й кладовища, на яких ховали померлих. Один з таких єврейських цвинтарів знаходиться у місті Хуст.

"Телеграф" побував у старовинному некрополі євреїв у Хусті на Закарпатті і представляє ексклюзивний фоторепортаж із цього місця.

Відновлене та доглянуте кладовище у Хусті

У місті Хуст на Закарпатті існує два єврейські кладовища. Одне нове і працююче нині, а друге старовинне, яке більше не використовується для поховань. Саме про друге й піде мова.

Стародавнє єврейське кладовище розташоване на пагорбі на вулиці Островського в Хусті. Воно було закладено у ХVIII столітті і загалом налічує від 1500 до 1900 поховань. Понад чверть надгробків у цьому некрополі збережена у первісному вигляді.

Кладовище по периметру обгороджене високим парканом, воно не має спеціально розділених секцій, проте доглянуте та відновлене. До речі, територія цвинтаря залишилася незмінною з 1939 року.

За даними місцевих ЗМІ, у 2015 році старе єврейське кладовище в Хусті було відреставровано єврейською діаспорою з Америки. Іудеї не лише упорядкували надгробки та територію, а й відреставрували каплицю поряд з цвинтарем.

Як розповів голова єврейської громади Хуста Володимир Кац, щороку в основному на "10 днів каяття" сюди приїжджають євреї з різних країн світу, щоб вшанувати пам’ять своїх предків.

Варто зазначити, що серед похованих на цьому старовинному кладовищі людей є і рабини Моше Шик та Моше Грінвальд. Сам некрополь був закритий для нових поховань у 1960 році. Таке рішення було прийнято через брак місць. У той же час для єврейської громади було відкрито нове кладовище на схилі Замкової гори, яке використовується й досі, хоч і чисельність євреїв у Хусті вже не така велика.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одне із найбільших єврейських кладовищ в Україні. Там поховано близько 20 тисяч людей.