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Чинному нардепу загрожує довічне за роботу на Росію. "Телеграф" дізнався ім'я

Автор
Тетяна Крутякова
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Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру Новина оновлена 13 червня 2025, 13:30
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру. Фото Колаж "Телеграфу"

Він перебуває за ґратами з 2024 року

Підозру в держзраді отримав чинний народний депутат України. Служба безпеки та Державне бюро розслідування не називають його імені, однак джерела "Телеграфу" кажуть, що йдеться саме про Євгенія Шевченка.

Як зазначає СБУ, нардеп з листопада 2024 року перебуває за ґратами за державну зраду, однак наразі викрито його нові злочини.

"За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Євгеній Шевченко може отримати довічне
Євгеній Шевченко може отримати довічне
Євгеній Шевченко отримав нову підозру у держзраді
Євгеній Шевченко отримав нову підозру у держзраді

За даними слідства, після 24 лютого 2022 року депутат масово поширював фейки кремлівської пропаганди. У них він закликав українців скласти зброю перед росіянами і намагався дискредитувати Сили оборони. Ці злочини вже підтвердила незалежна експертиза і кваліфікувала їх як шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

"На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експрезидента України Петра Порошенка чекає ще одна підозра у держзраді через угоду часів президента-втікача Віктора Януковича.

Теги:
#Україна #СБУ #Депутат #Підозра #Євген Шевченко