Ще одна підозра у держзраді чекає Порошенка: усе через угоду часів Януковича

Цей документ дозволив Чорноморському флоту РФ залишитися в Криму

Народному депутату, пʼятому президенту України Петру Порошенку можуть оголосити ще одну підозру у держзраді. Слідство вважає, що саме він нібито готував "Харківські угоди".

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що це — найбільш свіжий епізод звинувачень проти експрезидента і в його рамках нещодавно проходили обшуки у ключового радника Петра Олексійовича з питань міжнародних відносин Костянтина Єлісєєва.

За даними слідства, Порошенко з жовтня 2009 року по 11 березня 2010 року перебував на посаді глави Міністерства закордонних справ. І його останні два тижні на посаді припали на початок президентського строку Віктора Януковича, який став главою держави 25 лютого. І, за версією слідства, як пише УП, саме Порошенко в ці останні дні в МЗС готував текст скандальних "Харківських угод", які підписали більш як через місяць після його відставки.

Документ підписали 21 квітня 2010 року, Порошенко був звільнений 11 березня того ж року. Зауважимо, що цей документ дозволив Чорноморському флоту РФ залишитися в Криму до 2042 року.

В оточенні Петра Порошенка звинувачення вважають політично вмотивованими та "абсурдними".

"Це дуже цікаво: виявляється не Грищенко (очільник МЗС після Порошенка — ред.), Демченко (перший заступник глави МЗС з 17 лютого 2010 по 17 грудня 2010 — ред.), Льовочкін (ексголова Адміністрації Президента України (2010—2014) — ред.) чи хто там ще цим займався, а Порошенко, якого навіть тоді не було уже на посаді, готував ці "Харківські угоди". Ну просто абсурд", – обурюється співрозмовник із найближчого оточення експрезидента.

Льовочкін та Порошенко

УП пише, що за цими звинуваченнями МЗС та інші відомства зараз отримують запити на виїмку документації.

Тим часом видання ZN.UA публікує свій список причетних до підготовки і підписання документів, який було виявлено ще у 2021 році. За їхніми даними, безпосередню участь в процесі підготовки документів брав тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко.

Доклали руку до підготовки "Харківських угод" :

Очільник МЗС Костянтин Грищенко;

Міністр юстиції Олександр Лавринович;

Міністр фінансів Федір Ярошенко;

Міністр економіки Василь Цушко;

Міністр палива та енергетики Юрій Бойко;

Міністр оборони Михайло Єжель;

Міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;

Голова СБУ Валерій Хорошковський;

Голова Державної митної служби Ігор Калетник;

Голова ДПСУ Микола Литвин.

Що відомо про "Харківські угоди"

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (у пресі також Харківські угоди, Харківський пакт, Угода Януковича — Медведєва) була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим. Відповідно до неї, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та була встановлена орендна плата.

Підписання "Харківських угод" Медведєвим та Януковичем

У самій угоді зазначено, що термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

Угоду, яка передбачала здачу кримської військової бази, назвали "новою Переяславською угодою" та "військовою узурпацією країни", а Януковича звинуватили у продажі українського суверенітету і назвали "губернатором української області Російської імперії".

Раніше "Телеграф" писав, що Петро Порошенко розповів, як на нього вплинули санкції. Після запровадження обмежень навіть придбання кави на заправці стало проблемою.