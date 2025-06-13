Действующему нардепу грозит пожизненное за работу на Россию. "Телеграф" узнал имя

Он находится за решеткой с 2024 года

Подозрение в госизмене получил действующий народный депутат Украины. Служба безопасности и Государственное бюро расследования не называют его имя, однако источники "Телеграфа" говорят, что речь идет именно о Евгении Шевченко.

Как отмечает СБУ, нардеп с ноября 2024 года находится за решеткой за государственную измену, однако сейчас разоблачены его новые преступления.

"По результатам комплексных мер и долгосрочных экспертиз установлено, что парламентарий работал на страну-агрессора не только до, но и после полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Евгений Шевченко может получить пожизненное

Евгений Шевченко получил новое подозрение в госизмене

По данным следствия, после 24 февраля 2022 года депутат массово распространял фейки кремлевской пропаганды. В них он призвал украинцев сложить оружие перед россиянами и пытался дискредитировать Силы обороны. Эти преступления уже подтвердила независимая экспертиза и квалифицировала их как ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

"На основании собранных доказательств нардепу сообщено о дополнительном подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — говорят в СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет еще одно подозрение в госизмене из-за соглашения времен сбежавшего президента Виктора Януковича.