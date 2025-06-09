Був радником Порошенка і очолював СБУ: куди зник Смешко, який йшов у президенти

Він був присутній на вечері, де отруїли Ющенка

Ігор Смешко — відомий український політик і голова партії "Сила і Честь". Він очолював Комітет з питань розвідки при Президентові України та був радником Петра Порошенка. Від початку вторгнення росіян Смєшко не з'являється у публічному просторі. Пізніше з'ясувалось, що політик видав книгу.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність Смєшка, а також де він зараз.

Що відомо про Ігоря Смешка

Майбутній політик народився у Христинівці на Черкащині в родині залізничника. Здобув освіту військового інженера з радіотехніки. У 1972 році Смешко почав військову службу. Спершу був у ППО радянських військ у Німеччині. Потім почав викладати у Київському радіотехнічному училищі. Згодом Ігор отримав ступінь доктора наук та вчене звання професора з військової кібернетики, інформатики та системного аналізу.

Смешко проходив військову службу в ППО, фото з мережі

У 90-х Смешко став першим в історії України військовим аташе з питань оборони України в США. Згодом його призначили головою Комітету з питань розвідки при Президентові України Леонідові Кучмі. Упродовж 3 років Смешко очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У 2000-2002 роках Ігор був аташе з питань оборони, військовий аташе при Посольстві України у Швейцарії. Після цього Смешко став заступником Секретаря і 1-м заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Смешко був Секретарем РНБО, фото УНІАН

У 2003-2005 роках Смешко був головою Служби безпеки України. Після цього його звільнили з військової служби. У 2004 році Смешко перебував на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка разом кандидатом у президенти Віктором Ющенком та нардепом Давидом Жванією. Цього вечора Ющенка отруїли, від чого він мало не помер.

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що Смешко може бути причетним до отруєння Ющенка. Політик подавав в суд на посадовця за неправдиву інформацію. Пізніше обоє підписали мирову угоду, і Наливайченко погодився, що немає доказів щодо отруєння Смєшком Ющенка.

Смешку закидали отруєння Ющенка, фото з мережі

У 2009 році Смешко заснував політичну партію "Сила і Честь". У 2013 році політик критикував дії влади та "Беркуту" щодо учасників Євромайдану. У 2014 році Ігор засудив анексію Росією Криму. У 2014-2019 роках Смешко був радником Президента України Петра Порошенка.

Де зараз Ігор Смешко

У 2019 році політик балотувався у президенти України. Однак перемогти йому не вдалося. Також Смешко намагався пройти у Верховну Раду на чолі партії "Сила і Честь", однак політична сила не подолала прохідний бар'єр.

Смешко балотувався у президенти, фото з його фейсбук-сторінки

Після вторгнення росіян політик певний час не з'являвся у медійному просторі і лише робив публікації у соцмережах. У березні 2022 року Смешко написав, що він залишається з родиною в Україні. Також ексчиновник нагадав, що він є кадровим офіцером, який завершив військову службу.

А у 2023 році стало відомо, що він випустив книгу про історію України. Деякі користувачі мережі іронічно сприйняли повернення політика.

"Яка всебічно розвинена людина! Мудрець у погонах. Україна не розпізнала свого щастя. Ну, крім Діми", — писали користувачі, згадуючи його програш на президентських виборах та підтримку від журналіста Дмитра Гордона.

Зараз політик активно веде свою сторінку у фейсбуці. Він постить новини про свою партію, про суспільно-політичні проблеми, про війну, поширює аналітичні та історичні статті та вітає читачів зі святами.

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