У Києві хотіли підірвати будівлю ТЦК: СБУ зірвала плани росіян

СБУ зірвала теракт у Києві

СБУ затримала 17-річного підлітка, який за наказом ФСБ готував вибух будівлі ТЦК у Києві. Хлопець, перебуваючи під домашнім арештом за попередній злочин, сам зв'язався з російською спецслужбою.

Співробітники контррозвідки СБУ спіймали його, коли він уже йшов до цілі з вибуховим пристроєм. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали підлітка "на гарячому" — коли він уже забрав саморобний вибуховий пристрій зі схованки і прямував до ТЦК. Вибухівка була виготовлена на основі пластиду.

За інформацією спецслужби, росіяни завербували неповнолітнього, який раніше вже мав проблеми із законом за підпал військових машин. Хоча суд відпустив його під домашній арешт, підліток не зупинився і через месенджер знову вийшов на зв'язок із куратором з ФСБ.

Оперативники вчасно перехопили інформацію про підготовку теракту. Російські куратори передали підлітку точні координати схрону з вибухівкою та детальні інструкції. За планом ФСБ, вибуховий пристрій мали підірвати дистанційно разом із самим виконавцем — так росіяни хотіли позбутися свідка.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в готуванні до терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою (1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Також розглядається додаткова кваліфікація його дій як державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За скоєні злочини йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили працівники СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що СБУ запобігла теракту на Яворівському полігоні. Ми писали, що відомо про стратегічний об'єкт, який вже атакували росіяни.