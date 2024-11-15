Суд в Києві обрав запобіжний захід нардепу Шевченку. Перші деталі

Депутата відправили під варту без права на внесення застави

Печерський районний суд Києва відправив під варту чинного народного депутата України Євгенія Шевченка, якому нещодавно вручили підозру у державній зраді.

Про це повідомив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Шевченка відправили під варту до 11 січня 2025 року без права на внесення застави.

Наш колега опублікував перші фото після винесення вироку. На фото видно, що Шевченко посміхається.

Так само з'явилось фото, де Шевченку вдягають на руки кайданки.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, 14 листопада Державне бюро розслідувань оголосило про підозру чинному народному депутату Євгенію Шевченку. Його звинуватили у державній зраді, а також завданні шкоди обороноздатності і інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними слідства, ще у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з території Республіки Білорусь. Крім того, Шевченко зустрічався з самопроголошеним "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Євгеній Шевченко зустрів у залі суду Антоніну Славицьку та привітав її поцілунком у щоку.