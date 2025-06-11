Агент СБУ викрив "кротоферму" ФСБ у Москві: як росіяни вербували агентів в Україні

Нині Сівковичу й Кулінічу інкримінують обвинувачення в низці злочинів

Ще до повномасштабної війни СБУ впровадила свого агента до московського офісу, який контролював ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Експосадовець колишнього президента України Віктора Януковича співпрацював із російською службою безпеки (ФСБ), організовував операції в Україні та вербував агентів.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив таємний співробітник СБУ. Під прикриттям водія-помічника агент увійшов у довіру до Сівковича та збирав дані про роботу офісу, що фактично був "кротофермою" — центром вербування агентів, збору інформації про ситуацію в Україні, а також проникнення до органів влади.

Також для Кремля готувалися політичні аналітичні зведення з підтасованими даними соцопитувань.

Оперативник СБУ також викрив роль ексглави кримського управління СБУ Олега Кулініча, який працював на Кремль і був затриманий у 2022 році головою СБУ Василем Малюком. За словами колишніх підлеглих, Кулініч саботував роботу управління: призначав нефахівців, блокував розслідування, збирав чутливу інформацію для ворога.

У ніч початку вторгнення він особисто заборонив передавати до Києва дані про наступ росіян у Херсонській області. "О 3:00 (24 лютого 2022 року — ред.) черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ уже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ", — додав співрозмовник.

Нині Сівковичу й Кулінічу інкримінують державну зраду, участь у злочинній організації та інші тяжкі злочини. Судові процеси тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Служба безпеки України викрила масштабну операцію російських спецслужб із залучення українських підлітків до диверсій та підпалів.