В Україні продають рідкісні радянські окуляри: їх робили на Харківщині для справжніх модників (фото)

Автор пише, що товар в ідеальному стані

Вінтажні окуляри часів СРСР продають в Україні. На цьому можна гарно заробити.

Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з продажу вживаних речей. Окуляри є виробництвом Ізюмського оптико-механічного заводу, які свого часу коштували всього 2 рублі 70 копійок.

Сьогодні ці самі окуляри, навіть у вживаному стані, продаються за 250 гривень. Зростання ціни в десятки разів пояснюється модою на вінтажні речі та їх рідкістю на сучасному ринку.

Автор оголошення також публікує й інші вінтажні окуляри. Вони більш сучасні.

Заробіток з власної шафи

Ця тенденція відкриває цікаві можливості для заробітку. Багато українців можуть знайти у своїх домівках подібні речі радянських часів, які сьогодні коштують значно більше своєї первісної ціни.

Автор одного з оголошень про продаж таких окулярів зазначає, що товар у "гарному стані", що робить його ще більш привабливим для покупців.

Від робочого інструменту до стильного аксесуара

Окуляри, які колись були звичайним захисним засобом для робітників та спеціалістів різних галузей, тепер перетворилися на стильний аксесуар. Любителі вінтажного стилю купують їх для:

Тематичних фотосесій у ретро-стилі.

Повсякденного носіння як унікальний аксесуар.

Колекціонування предметів радянської епохи.

Створення автентичних образів для театральних постановок.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають раритетний годинник з котиком.