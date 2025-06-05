Утричі дорожче за червону рибу: у супермаркетах Києва продають малину по "космічних" цінах

Виявилося, що ягода імпортна

"Ягідний сезон" вже стартував і ціни на улюблену малину вже встигли шокувати покупців. Так, у київських супермаркетах ягоду продають по 479 гривень за 125 грамів.

Якщо перевести це у ціну за кілограм, виходить майже 4 тисячі гривень — цінник звичайно "космічний". Як з'ясувалося, ця малина приїхала до нас з Марокко.

Саме імпорт і ранній сезон пояснюють таку захмарну вартість.

Водночас на полицях з'явилася українська малина. Вона коштує щонайменше у тричі дешевше, ніж імпортна.

Ціна за 100 грамів нашої відбірної малини у тому ж самому супермаркеті складає 125 гривень.

До слова, за 479 гривень у столиці нині можна купити кілька кілограмів м'яса, пристойну піцу з доставкою або повноцінний обід на двох у фудкорті. А от 125 грамів малини — це лише дві жменьки ягід.

У мережі люди обурилися цінами на малину. Дехто навіть не повірив, що малина може коштувати таких грошей.

Нагадуємо, що в київських супермаркетах вартість 1 кілограма черешні в середньому становить 2200 грн. Полуниця вже трохи знизилась в ціні, якщо ще минулого тижня вона коштувала 200-250 грн/кг.

Раніше "Телеграф" писав, як коливаються цінники на полуницю в українських магазинах та де вона найдешевша. У деяких супермаркетах суми в чеках можуть вийти на 150 гривень нижчими.