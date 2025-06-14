В Украине продают редкие советские очки: их делали в Харьковской области для настоящих модников (фото)
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Автор пишет, что товар в идеальном состоянии
Винтажные очки времен СССР продают в Украине. На этом можно хорошо заработать.
Соответствующее объявление появилось на сайте по продаже подержанных вещей. Очки представляют собой производство Изюмского оптико-механического завода, которые в свое время стоили всего 2 рубля 70 копеек.
Сегодня эти самые очки, даже в подержанном состоянии, продаются за 250 гривен. Рост цены в десятки раз объясняется модой на винтажные вещи и их редкостью на современном рынке.
Автор объявления также публикует и другие винтажные очки. Они более современны.
Заработок из собственного шкафа
Эта тенденция открывает интересные возможности для заработка. Многие украинцы могут найти в своих домах подобные вещи советских времен, которые сегодня стоят гораздо больше своей первоначальной цены.
Автор одного из объявлений о продаже таких очков отмечает, что товар в "хорошем состоянии", что делает его еще более привлекательным для покупателей.
От рабочего инструмента к стильному аксессуару
Очки, когда-то являвшиеся обычным защитным средством для рабочих и специалистов разных отраслей, теперь превратились в стильный аксессуар. Любители винтажного стиля покупают их для:
- Тематические фотосессии в ретро-стиле.
- Повседневной носки как уникальный аксессуар.
- Коллекционирование предметов русской эры.
- Создание аутентичных образов для театральных постановок.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают раритетные часы с котиком.