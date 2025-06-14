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В Украине продают редкие советские очки: их делали в Харьковской области для настоящих модников (фото)

Автор
Марина Ищенко
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На винтажных вещах можно заработать
На винтажных вещах можно заработать. Фото Коллаж "Телеграф"

Автор пишет, что товар в идеальном состоянии

Винтажные очки времен СССР продают в Украине. На этом можно хорошо заработать.

Соответствующее объявление появилось на сайте по продаже подержанных вещей. Очки представляют собой производство Изюмского оптико-механического завода, которые в свое время стоили всего 2 рубля 70 копеек.

Сегодня эти самые очки, даже в подержанном состоянии, продаются за 250 гривен. Рост цены в десятки раз объясняется модой на винтажные вещи и их редкостью на современном рынке.

Автор объявления также публикует и другие винтажные очки. Они более современны.

Заработок из собственного шкафа

Эта тенденция открывает интересные возможности для заработка. Многие украинцы могут найти в своих домах подобные вещи советских времен, которые сегодня стоят гораздо больше своей первоначальной цены.

Автор одного из объявлений о продаже таких очков отмечает, что товар в "хорошем состоянии", что делает его еще более привлекательным для покупателей.

От рабочего инструмента к стильному аксессуару

Очки, когда-то являвшиеся обычным защитным средством для рабочих и специалистов разных отраслей, теперь превратились в стильный аксессуар. Любители винтажного стиля покупают их для:

  • Тематические фотосессии в ретро-стиле.
  • Повседневной носки как уникальный аксессуар.
  • Коллекционирование предметов русской эры.
  • Создание аутентичных образов для театральных постановок.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают раритетные часы с котиком.

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#Вещи #Очки #СССР