В Києві прилетіло і по залізниці. Як виглядає місце влучання і чи затримуються поїзди (фото)

Про постраждалих інформація не надходила

Під час російської атаки у ніч на 17 червня було зафіксовано влучання на залізниці. Понівечено вагони з зерном.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Про постраждалих інформація не надходила.

"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на залізницю в Києві

Понівечений вагон після російського удару по Києву

Залізниця після російської атаки

Однак Перцовський запевнив, що російська атака на цьому відтинку не вплине на рух поїздів, адже залізничники оперативно все полагодять. Попередньо, затримки у русі транспорту не фіксується.

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Росія масовано атакувала Київ. Вибухи лунали в кількох районах міста, кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується. В одному з районів повністю зруйновано під'їзд житлового дому. Розбір завалів ще триває.

Станом на 8:20 відомо про 14 загиблих та 55 поранених. Під російським вогнем опинились 27 локацій столиці. Зазначається, що нібито однією з основних цілей був аеропорт "Жуляни". Окрім того, вибухи вночі лунали в Одесі та Запоріжжі.

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає Одеса після російського обстрілу вночі. По місту вдарили безпілотниками, госпіталізовано 13 постраждалих, під завалами шукають людей.