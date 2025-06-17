В Києві прилетіло і по залізниці. Як виглядає місце влучання і чи затримуються поїзди (фото)
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Про постраждалих інформація не надходила
Під час російської атаки у ніч на 17 червня було зафіксовано влучання на залізниці. Понівечено вагони з зерном.
Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Про постраждалих інформація не надходила.
"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", — йдеться у повідомленні.
Однак Перцовський запевнив, що російська атака на цьому відтинку не вплине на рух поїздів, адже залізничники оперативно все полагодять. Попередньо, затримки у русі транспорту не фіксується.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Росія масовано атакувала Київ. Вибухи лунали в кількох районах міста, кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується. В одному з районів повністю зруйновано під'їзд житлового дому. Розбір завалів ще триває.
Станом на 8:20 відомо про 14 загиблих та 55 поранених. Під російським вогнем опинились 27 локацій столиці. Зазначається, що нібито однією з основних цілей був аеропорт "Жуляни". Окрім того, вибухи вночі лунали в Одесі та Запоріжжі.
Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає Одеса після російського обстрілу вночі. По місту вдарили безпілотниками, госпіталізовано 13 постраждалих, під завалами шукають людей.