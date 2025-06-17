В Киеве прилетело и по железной дороге. Как выглядит место попадания и задерживаются ли поезда (фото)
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О пострадавших информация не поступала
Во время российской атаки в ночь на 17 июня было зафиксировано попадание на железные дороги. Изуродованы вагоны с зерном.
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Перцовский. О пострадавших информация не поступала.
"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", — говорится в сообщении.
Однако Перцовский заверил, что российская атака на этом отрезке не повлияет на движение поездов, ведь железнодорожники оперативно все починят. Предварительно задержка в движении транспорта не фиксируется.
Напомним, что в ночь на 17 июня Россия массированно атаковала Киев. Взрывы раздавались в нескольких районах города, количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается. В одном из районов полностью разрушен подъезд жилого дома. Разбор завалов продолжается.
По состоянию на 8:20 известно о 14 погибших и 55 раненых. Под российским огнем оказались 27 локаций столицы. Отмечается, что одной из основных целей якобы был аэропорт "Жуляны". Кроме того, взрывы ночью раздавались в Одессе и в Запорожье.
Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Одесса после российских обстрелов ночью. По городу ударили беспилотниками, госпитализированы 13 пострадавших, под завалами ищут людей.