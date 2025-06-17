В Киеве прилетело и по железной дороге. Как выглядит место попадания и задерживаются ли поезда (фото)

О пострадавших информация не поступала

Во время российской атаки в ночь на 17 июня было зафиксировано попадание на железные дороги. Изуродованы вагоны с зерном.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Перцовский. О пострадавших информация не поступала.

"Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на железную дорогу в Киеве

Изуродованный вагон после российского удара по Киеву

Железная дорога после российской атаки

Однако Перцовский заверил, что российская атака на этом отрезке не повлияет на движение поездов, ведь железнодорожники оперативно все починят. Предварительно задержка в движении транспорта не фиксируется.

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия массированно атаковала Киев. Взрывы раздавались в нескольких районах города, количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается. В одном из районов полностью разрушен подъезд жилого дома. Разбор завалов продолжается.

По состоянию на 8:20 известно о 14 погибших и 55 раненых. Под российским огнем оказались 27 локаций столицы. Отмечается, что одной из основных целей якобы был аэропорт "Жуляны". Кроме того, взрывы ночью раздавались в Одессе и в Запорожье.

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Одесса после российских обстрелов ночью. По городу ударили беспилотниками, госпитализированы 13 пострадавших, под завалами ищут людей.