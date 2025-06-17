Не тільки Київ: Одеса та Запоріжжя потрапили під удар безпілотників, є руйнування та пожежі

В обох містах внаслідок атаки виникли пожежі, були пошкодження та руйнування

Російські окупанти в ніч на 17 червня масовано атакували ракетами та безпілотниками Київ, але дісталося не тільки йому. Одеса та Запоріжжя також були під атакою БПЛА, внаслідок російського нападу є пошкодження інфраструктури.

Про атаку на Одесу повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Про ситуацію в Одесі написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог наніс по Запоріжжю щонайменше 4 удари. Є руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав Федоров.

За даними Кіпера, російські окупанти атакували Одесу вранці 17 червня понад двома десятками ударних безпілотників. Внаслідок атаки росіян є численні руйнування в місті, також є постраждалі.

"Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів, тощо. Є постраждалі. Інформація щодо їх кількості уточнюється", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ніч на 17 червня ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря, спрямувавши їх на українську столицю. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували місто ударними БПЛА.

Минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку в ніч з 5 на 6 червня – після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.