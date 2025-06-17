Українська балістика — "маст хев"? Аналітики пояснили, як вона вплине на хід війни

ОТРК "Сапсан" здатен кардинально змінити політичний порядок денний

Використання ЗСУ оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" може стати "козирною картою" України в протистоянні з ворогом. З його допомогою ми зможемо завдавати ударів по стратегічних об’єктах супротивника на окупованих територіях і в далекому тилу.

Про це "Телеграфу" розповіли опитані виданням військові експерти. І вони пояснили, як це вплине на хід війни.

Більше читайте у публікації: "Літаки летять, будемо всіх бомбить: чи стане українська балістика "козирною картою" України".

У перші дні повномасштабного російського вторгнення ЗСУ били по колонах ворога тактичними комплексами "Точка-У", до яких у нас було 500-800 ракет. Вони закінчились, але свою справу зробили і ворога зупинили. Тому балістичні ракети — це прямо "маст хев".

По-перше, маючи власну балістику, Сили оборони України зможуть "дотягнутися" до будь-якої цілі на окупованих територіях і в прикордонних районах РФ.

— У зоні ураження опиняться аеродроми на території РФ: "Міллерово", "Балтімор". Це місця базування фронтової армійської авіації, а саме це є передумовою тактичних успіхів росіян в контексті використання ними КАБів, ФАБів по позиціях ЗСУ. Плюс бази накопичення в РФ та в окупації. Створення нашої балістики — це суттєвий удар по логістиці. Крім того, в зоні ураження окупований Крим. А це кардинально міняє політичний порядок денний в плані диктату Росією своїх ультиматумів, — пояснює військовий аналітик Дмитро Снєгирьов у коментарі "Телеграфу".

— Маючи боєзаряд великої ваги: від 500 кілограмів до тонни і достатню дальність (хоча б 500 кілометрів) для ураження оперативних і оперативно-стратегічних тилів противника, це дасть системність і може створити умови для переходу від стратегічної оборони до стратегічної наступальної операції, — додає "Телеграфу" військовий експерт, директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих.

По-друге, "найсмачніше" у своїй балістиці саме те, що вона своя.

— Нам не треба буде питати ні у кого дозволів на використання далекобійної зброї по законних військових цілях на території РФ. Так, зараз наче як зняли такі обмеження, але ж все і досі залежить від політичної кон'юнктури. А у випадку з українськими засобами ураження такої перестороги нема, — підкреслює Снєгирьов.

— Маючи власну ракету, технологію і можливість масштабування, ми отримуємо свої інструменти. І ми не маємо ні в кого питати як їх застосовувати, на яку дальність та з якою метою, — резюмує Рябих.

Нагадаємо, ОТРК "Сапсан" почали розробляти ще на початку 2010-х. Згодом проєктом зацікавився іноземний замовник, і з 2016 року дослідження йшли під назвою "Грім-2". Дослідний зразок випробовували 2019 року. Цей ОТРК має стати найпотужнішою зброєю ЗСУ.