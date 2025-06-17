Украинская баллистика — "маст хэв"? Аналитики объяснили, как она повлияет на ход войны

ОТРК "Сапсан" способен кардинально изменить политическую повестку дня

Использование ВСУ оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" может оказаться "козырной картой" Украины в противостоянии с врагом. С его помощью мы сможем наносить удары по стратегическим объектам противника на оккупированных территориях и в далеком тылу.

Об этом "Телеграфу" рассказали опрошенные изданием военные эксперты. И они объяснили, как это повлияет на ход войны.

Больше читайте в публикации: "Самолеты летят, будем всех бомбить: станет ли украинская баллистика "козырной картой" Украины".

В первые дни полномасштабного российского вторжения ВСУ избивали по колоннам врага тактическими комплексами "Точка-У", до которых у нас было 500-800 ракет. Они кончились, но свое дело сделали и врага остановили. Поэтому баллистические ракеты — это прямо "маст хэв".

Во-первых, имея собственную баллистику, Силы обороны Украины смогут дотянуться до любой цели на оккупированных территориях и в приграничных районах РФ.

— В зоне поражения окажутся аэродромы на территории РФ: "Миллерово", "Балтимор". Это места базирования фронтовой армейской авиации, а именно это предпосылка тактических успехов россиян в контексте использования ими КАБов, ФАБов по позициям ВСУ. Плюс базы накопления в РФ и в оккупации. Создание нашей баллистики — это существенный удар по логистике. Кроме того, в зоне поражения оккупированный Крым. А это кардинально меняет политическую повестку дня в плане диктата Россией своих ультиматумов, — объясняет военный аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу".

— Имея боезаряд большого веса: от 500 килограммов до тонны и достаточную дальность (хотя бы 500 километров) для поражения оперативных и оперативно-стратегических тылов противника, это даст системность и может создать условия для перехода от стратегической обороны к стратегической наступательной операции, — добавляет военный эксперт, директор по развитию Defense Express Валерий Рябых.

Во-вторых, саме "вкусное" в своей баллистике именно то, что она своя.

— Нам не нужно будет спрашивать ни у кого разрешений на использование дальнобойного оружия по законным военным целям на территории РФ. Да, сейчас как будто сняли такие ограничения, но все до сих пор зависит от политической конъюнктуры. А в случае с украинскими средствами поражения такой предвзятости нет, — подчеркивает Снегирев.

— Имея свою ракету, технологию и возможность масштабирования, мы получаем свои инструменты. И мы не должны ни у кого спрашивать, как их применять, на какую дальность и с какой целью, — резюмирует Рябых.

Напомним, ОТРК "Сапсан" начали разрабатывать еще в начале 2010-х. Позже проектом заинтересовался иностранный заказчик, и с 2016 года исследования шли под названием "Гром-2". Опытный образец испытали в 2019 году. Этот ОТРК должен стать самым мощным оружием ВСУ.