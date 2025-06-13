Українську балістику "Сапсан" запускають в серійне виробництво: що відомо про цю потужну зброю

Вага бойової частини складає майже пів тонни

Українська балістична ракета "Сапсан" успішно пройшла випробування. Її швидкість перевищили навіть американські ATACMS.

Про це розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, в інтерв'ю LIGA.net. За його словами, ракета показала швидкість у 5,2 маха під час випробувань.

"Напевно, не завдяки, а всупереч "зусиллям влади" в липні 2024 року відбулися перші успішні випробування першої балістичної ракети. Після цього, у серпні, президент Зеленський заявив про її створення і можливість доведення до кінця. І це зрозуміло, бо балістична ракета небезпідставно вважається більш потужною зброєю, ніж її крилаті аналоги", – заявив Бадрак.

ОТРК "Сапсан"

Він наголосив, що балістичні ракети більш потужні за крилаті саме завдяки своїй швидкості. А українська ракета "Сапсан" досягає 5,2 махів (~1769,5 метрів на секунду). Також не слід забувати і про відмінність траєкторій цих ракет, яка "робить російські комплекси протиракетної оборони безпорадними".

"Це на практиці довели навіть старі американські балістичні ракети ATACMS, які противник не зміг перехопити", – підсумував експерт.

Зауважимо, що в американської ATACMS швидкість становить приблизно 3 маха (1500 м/с), у російських "Іскандер-М" – приблизно 6 махів (2100 м/с), а в українського "Сапсану" — 5,2 махів.

Характеристика ракети "Сапсан"

Тип — багатофункціональний ракетний комплекс (ОТРК).

Призначення — враження наземних, морських та повітряних цілей.

Дальність — 50-500 км.

Система наведення — інерційна, з можливістю інтеграції навігаційних та наводящих систем різного типу.

Точність — приблизно від 2 до 200 м.

Бойова частина — осколково-фугасна та касетна.

Вага — Маса ракети з пусковим контейнером становить близько 3,5 т.

Вага бойової частини — 480 кг.

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