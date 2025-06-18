Будинки, земельні ділянки, автівки та навіть гробівець. Чим володіє родина судді КСУ з мільйонними доходами

Заробітна плата судді у 2024 році склала 4 311 146 гривень

Суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук за минулий рік заробила понад 4 мільйони гривень та отримала від батька у подарунок авто вартістю 1 383 708 гривень. Вже коли вона стала суддею КСУ, її чоловік та батько купили по машині.

Будинки, квартири, земельні ділянки та гробівець

Про це йдеться у декларації Грищук за 2024 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК. Суддя володіє житловим будинком у селі Рокитне Львівської області площею 373,4 квадратних метри. Також в неї є дві квартири у Львові. Крім того, Оксана Грищук з 2023 року безоплатно користується квартирою у Києві площею 127,6 квадратних метрів. Ії власником вказано Кучму Оксану Остапівну. Ймовірно, це сестра чоловіка Грищук (він Кучма Маркіян Остапович). У власності судді також кілька земельних ділянок.

Оксана Грищук. Фото з її Facebook-сторінки

Чоловік судді має два житлові будинки у Львові та земельну ділянку 1200 квадратів на Львівщині. Цікаво, що згідно з декларацією Оксани Грищук, її батько має у власності гробівець вартістю 55 тисяч гривень (стільки він коштував на момент придбання у 2009 році). Гробівець — це наземна або підземна окрема капітальна споруда, або особлива ніша в церкві чи храмі, призначена для поховання.

Транспортні засоби

Її родина володіє трьома автомобілями. Всі вони набуті вже після того, як Грищук стала суддею Конституційного Суду. Вона склала присягу судді КСУ 19 травня 2022 року.

З травня 2024 року у власності судді ТOYOTA HIGHLANDER 2019 року випуску. На момент покупки машина коштувала 1 383 708 гривень. Чоловік у 2022 році придбав TOYOTA RAV4 2021 року випуску за 936 881 гривню. У власності батька з 2023 року FORD BRONCO, випущений у 2021 році, на момент придбання авто коштувало 645 324 гривні, вказано у декларації.

Доходи

Заробітна плата Оксани Грищук у 2024 році склала 4 311 146 гривень, її чоловіка — 528 000 гривень. Заробітна плата батька — 127 793 гривні, також він отримав 36 720 гривень стипендії НАПрНУ та 276 920 гривень пенсії.

Згідно з декларацією у 2024 році, Оксана Грищук отримала від батька подарунок у негрошовій формі на суму 1 383 708 гривень. Судячи з усього, це був автомобіль ТOYOTA HIGHLANDER, вказаний у її декларації (сума збігається).

Скріншоти з декларації Оксани Грищук

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